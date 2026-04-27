Istraživanje o digitalnom piratstvu pokazuje jaz između svijesti o rizicima i ponašanja korisnika

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite autorskih i srodnih prava te poticanja inovacija i kreativnosti, Telemach nastavlja s aktivnostima usmjerenima na jačanje svijesti o rizicima digitalnog piratstva i njegovim posljedicama za korisnike i digitalno tržište.

PR ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 15:53

Najnovije istraživanje koje je Telemach proveo u suradnji s agencijom Ipsos na reprezentativnom uzorku građana pokazuje da digitalno piratstvo u Hrvatskoj nije marginalna pojava, već društveno prisutna praksa, posebno izražena među mlađim skupinama. Više od trećine ispitanika u dobi od 16 do 34 godine navodi da poznaje nekoga tko koristi ilegalne IPTV ili streaming usluge, što ukazuje na dostupnost i učestalu konzumaciju ovakvih sadržaja.

Istraživanje pokazuje i jasan raskorak između svijesti o rizicima i stvarnog ponašanja korisnika. Iako dio ispitanika prepoznaje opasnosti, samo 30% smatra da ovakve usluge često nose sigurnosne rizike. Ispitanici kao najveći rizik izdvajaju sigurnosne prijetnje poput virusa i krađe podataka (52% ispitanika), dok se pravne posljedice prepoznaju u znatno manjoj mjeri (28% ispitanika).

Skupo im je...

Više od polovice ispitanika smatra da su upravo filmovi ti koji se najčešće konzumiraju putem piratskih izvora, dok kao ključni razlog korištenja ilegalnih izvora gotovo polovica navodi nižu cijenu (47%). Za trećinu ispitanika razlog je jednostavna dostupnost i širok izbor sadržaja.

„Rezultati istraživanja koje smo proveli s Ipsosom jasno potvrđuju prisutnost fenomena digitalnog piratstva, ali i raskorak između svijesti o opasnostima i stvarnog ponašanja korisnika, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranom edukacijom, dostupnošću legalnih sadržaja i jačanjem sustavnih mjera zaštite korisnika u digitalnom okruženju“, izjavila je Morana Čulo Jovičić, izvršna direktorica sektora Korporativnih, javnih i veleprodajnih poslova Telemacha i predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK.

Morana Čulo Jovičić, izvršna direktorica sektora Korporativnih, javnih i veleprodajnih poslova Telemacha
Morana Čulo Jovičić, izvršna direktorica sektora Korporativnih, javnih i veleprodajnih poslova Telemacha

Iz Telemacha ističu kako piratske platforme, uz kršenje autorskih prava, predstavljaju i ozbiljan sigurnosni rizik za korisnike, osobito za mlade koji su najizloženiji digitalnim prijetnjama. Kroz kombinaciju tehnoloških rješenja, suradnje industrije i institucija te kontinuirane edukacije korisnika, cilj je smanjiti utjecaj piratskih servisa, osnažiti svijest o digitalnoj sigurnosti te potaknuti odgovorno korištenje digitalnih sadržaja i poštivanje intelektualnog vlasništva.

