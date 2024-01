Kada online rezervirati smještaj i kupiti aviokarte za optimalnu uštedu tijekom 2024. godine?

Godina je tek počela, no neki već gledaju u kalendare i planiraju kada će se uputiti na odmor – bilo to zimovanje, ljetovanje, proljetni ili jesenski "bijeg" i slično. Kao što znamo, cijene smještaja i aviokarata na internetskim servisima tijekom godine variraju, pa je moguće ponekad dobiti istu stvar te platiti manje. Za ostvarivanje takvih ušteda obično je potrebno pratiti kretanje cijena i "vrebati" kada one padnu na prihvatljivu razinu. No, moguće se poslužiti i nekim provjerenim metodama, jer su ponekad kretanja cijena kroz vrijeme predvidiva.

Smještaj – ključni datumi

Prema istraživanju, koje su obavili u servisu za rezerviranje smještaja Vrbo, tijekom ove godine postoji nekoliko ključnih datuma do kojih je moguće ostvariti najveće uštede, kada je riječ o rezervacijama smještaja u određenim sezonama. Želite li, dakle, na odmor u vrhuncu sezone, onda kada to čini veći broj ljudi, trebali biste obratiti pažnju na sljedeće datume:

Uskršnji praznici: rezervirajte smještaj najkasnije do 13. veljače (Uskrs je 31. ožujka); Odmor početkom svibnja (britanski nacionalni praznik 6. svibnja): rezervirajte do 29. ožujka; Odmor krajem svibnja (britanski nacionalni praznik 27. svibnja): rezervirajte do 8. travnja; Ljetovanje: rezervirajte smještaj do 8. lipnja; Jesenski praznici: rezervirajte smještaj 26. kolovoza; Božićni blagdani: rezervaciju obavite do 11. studenoga.

Iako su ovi datumi prilagođeni praznicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, neke pouke se mogu izvući i za naše tržište, odnosno preslikati datume na termine odmora popularne i u nas.

Aviokarte – glavni savjeti

Prema podacima online turističkog servisa Expedia, određene pravilnosti postoje i kad je riječ o kupovini zrakoplovnih karata. Glavni savjeti za uštedu glase: