Koliko Starlink može još rasti u Hrvatskoj?

Satelitski pristup najbrže je rastuća internetska tehnologija u Hrvatskoj. Odlučili smo procijeniti koliko još može narasti, a za to smo razdvojili dva broja koja se u javno dostupnim navodno stručnim analizama stalno miješaju: teoretski i realni maksimum penetracije Starlinka

Drago Galić subota, 4. srpnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI

Satelitski Internet u Hrvatskoj lani se učetverostručio, no velik dio tog rasta stoji na terenu koji će optika i 5G tek preuzeti. Pravo pitanje nije koliko Starlink raste, nego koliko mu prostora uistinu ostaje i koliko je taj prostor trajan prije početka smanjivanja

Četiri puta u godinu dana

HAKOM-ovi tromjesečni podaci za prvo tromjesečje 2026., sa stanjem na kraju ožujka, bilježe 17.735 priključaka putem satelitskih veza. Godinu dana ranije bilo ih je 4.551, što je rast od 289,7 posto.

- „This time next year we're gonna be millionaires“, što bi rekao Del Boy, kad bi se iz toga „ekstrapolirao“ dugoročni rast.

Po kvartalima niz ide 4.551, 7.274, 11.659, 12.839 pa 17.735, uz ubrzanje nakon što je A1 sredinom 2025. uvrstio Starlink u vlastitu ponudu i tako mu otvorio pravi maloprodajni kanal. Nijedna druga tehnologija ne raste takvim tempom; svjetlovod, koji je u istoj godini narastao 30 posto i prvi put prestigao staru bakrenu infrastrukturu, 497.604 naspram 466.115 priključaka, u usporedbi s njime djeluje statično.

Ipak, u apsolutnom smislu satelit je i dalje mrvica.

Onih 17.735 priključaka čini 1,48 posto svih 1.196.432 fiksnih širokopojasnih priključaka i oko 1,2 posto od približno 1,52 milijuna kućanstava. Tržište je k tome izrazito mobilno: od 7,22 milijuna internetskih priključaka čak 6,03 milijuna otpada na pokretnu mrežu, a privatnih 5G priključaka ima već 2,08 milijuna.

Pregled po tipu (tehnologiji) fiksnih širokopojasnih priključaka(dakle, onih koji zanemaruju preko 6 milijuna uređaja koji daju mobilni pristup Internetu) pokazuju kolika je niša Starlinka u nas 📷 HAKOM, 1. kvartal 2026.
Pregled po tipu (tehnologiji) fiksnih širokopojasnih priključaka(dakle, onih koji zanemaruju preko 6 milijuna uređaja koji daju mobilni pristup Internetu) pokazuju kolika je niša Starlinka u nas HAKOM, 1. kvartal 2026.

Satelit je, ukratko, „niša unutar niše“.

Pritom skupa niša: prihod od satelitskog pristupa iznosi 1,74 milijuna eura u tromjesečju i raste 139 posto godišnje, a mjeri li se samo nepokretni pristup, satelit nosi 2,8 posto prihoda uz 1,48 posto priključaka, pa njegov korisnik plaća otprilike dvostruko veći mjesečni račun od prosječnog fiksnog pretplatnika.

Teoretski maksimum protiv stvarnosti

Ako se u prostor za rast ubroji sve što danas nema kvalitetan fiksni pristup, a satelit bi tehnički mogao posluživati, dolazi se do goleme brojke. Oko 124.000 kućanstava u takozvanim bijelim NGA zonama (next generation access), znatan dio od 231.488 stanova za odmor, plus „mobile-only“ kućanstva koja bi htjela fiksnu vezu, zajedno daju red veličine od 200.000 do 300.000. Zvuči impresivno i posve je pogrešno, jer pretpostavlja da se u tim područjima nikad ništa drugo neće izgraditi.

Što treba oduzeti

Realni maksimum dobiva se tek kad se od te brojke oduzme sve što će jeftinija i bolja zemaljska mreža ionako pokriti.

Prva je optika. Okvirni nacionalni program, financiran i iz europskih fondova, cilja upravo tih približno 124.000 bijelih zona i planira svjetlovodom pokriti do 70 posto stanovništva u njima. Većina jezgre satelitskog tržišta, dakle, dobiva optiku. Za usporedbu, mreže nove generacije na razini cijele zemlje pokrivaju gotovo 88 posto kućanstava, u ruralnim područjima tek nešto iznad polovice, a svjetlovod u ruralnima svega 13,7 posto - to je prostor koji se planski zatvara.

Druga je pokretna mreža. Populacijska pokrivenost 4G i 5G signalom je oko 99 posto, a već 248.000 kućanstava koristi fiksni pristup Internetu preko mobilne mreže na fiksnoj lokaciji. Tamo gdje 5G kućni Internet radi za 32 eura mjesečno, satelit od 59 eura nema nikakve šanse. To se odnosi i na  golemu većinu obalnih vikendica, jer je turistička obala dobro pokrivena mobilnom mrežom.

Stanovi za odmor po županijama 📷 DZS, 2021.
Stanovi za odmor po županijama DZS, 2021.

Stanova za odmor ima 231.488, a 71 posto ih je u sedam obalnih županija, na čelu sa Zadarskom županijom sa 38.391 stanova za odmor, a slijedi Primorsko-goranska županija sa 36.446 i Istarska sa 28.324 stanova za odmor.

Realni maksimum

Nakon tog oduzimanja ostaje samo trajni ostatak: pučinski otoci, krški zaseoci i dijelovi unutrašnjosti sa signalom preslabim za upotrebljiv Internet, tamo kamo ni subvencionirana optika realno ne stiže. Grubo procijenjeno, to primarno tržište je između 25.000 i 45.000 kućanstava.

Tu treba naglasiti da službenog podatka o tome koliko kućanstava zemaljska mreža nikad neće doseći naprosto nema.

Ključno je pak da satelit u tom dijelu već ima 17.735 priključaka. To znači da je vjerojatno već zahvatio otprilike polovicu do dvije trećine realnog primarnog stropa. Spektakularnih 290 posto rasta zapravo je posljedica brzog zapunjavanja minijaturne niše, a ne pokazatelj dugotrajnog rasta i potreba.

Rast na posudbu

Slika je i lošija od pukog teoretskog vrhunca, jer i dio sada dosegnutih kućanstava nije trajan. Za većinu korisnika Starlink je tehnologija koja je tu jer trenutačno nema ničega drugog.

Kad optika ili 5G stignu, a stižu upravo u bijele zone u kojima su ti korisnici i koncentrirani, zemaljska veza pobjeđuje na oba fronta odjednom.

Cijenom, 20 do 32 eura naspram 59 eura plus oprema, i kvalitetom, kroz nižu latenciju, veću pouzdanost te izostanak tanjura i prioritetnih razreda. Kad nešto dođe i jeftinije i bolje, prelazak nije stvar ukusa nego računice.

Teorija protiv surove prakse
Teorija protiv surove prakse

Zato realnu putanju treba čitati kao rast koji je vrlo blizu vrhunca nakon kojeg slijedi pad prema onome što se može nazvati trajnim dnom, dijelu koji nijedna zemaljska tehnologija realno ne preuzima. To dno je vjerojatno manje od današnje brojke, reda 20.000 do 35.000 priključaka.

Gdje satelit ostaje sam

Trajni će tako ostati mjesta i situacije bez zemaljske alternative po prirodi stvari. Plovila i nautički turizam, gdje mobilna mreža ne pokriva otvoreno more, a optika neće doći nikada. Tu spadaju i kamperi, gradilišta te terenski i sezonski radovi, te, možda, rezervna veza za tvrtke kojima ispad Interneta nije opcija, iako je to sekundarni priključak uz postojeći, zapravo drugi proizvod, pa se ne broji u primarni pristup.

Ondje je Starlinkova vrijednost stvarna i dugoročna, ali ekstremno uska.

Utrka, ne presuda

Ništa od ovoga nije unaprijed zadano. Starlink se i sam ubrzano pojeftinjuje i lansira sve više satelita, a kapaciteti iznad Hrvatske zasad premašuju potražnju, pa korisnici jeftinijih razreda ne prijavljuju usporenja. U pozadini je i direct-to-cell, satelit izravno na mobitel, koji otvara posve drugo tržište. Riječ je zato o utrci: o brzini kojom zemaljska mreža ulazi u zabiti naspram brzine kojom Starlink pada u cijeni i raste u kapacitetu. Zasad je, za fiksni dom u dosegu optike, favorit zemaljska veza.

Zaključak

Koliko, dakle, prostora za rast? Za primarni kućni pristup realno još oko 1,5 do 2,5 puta, do reda 30.000 do 45.000 priključaka, a zatim erozija prema trajnom broju od možda 20.000 do 35.000 korisnika. To je daleko od četiri ili pet puta koliko sugerira gola stopa rasta.

Valja imati na umu i naš raniji članak na ovu temu gdje se izrijekom spominje nestalnost i hirovitost dostupnosti Starlinka, koji nije samo tehnološko rješenje, već i vojno, političko i geopolitičko i koje ovisi o globalnoj situaciji posve van dosega kontrole Hrvatske, a u dosegu kontrole kapricioznog (da budemo blagi…) oligarha i odluka američke administracije.

Voljeli bismo da možemo reći da će EU analog Starlinku - IRIS2 - donijeti rješenje na dulji rok, ali u stvarnosti se EU projekti beskonačno rastežu s vrlo upitnim stvarnim rezultatima jer EU, naravno, ima mnogo poslova koje istodobno pokušava riješiti. Primjerice - papirnate slamčice i čepovi na plastičnim bocama koji se ne mogu odvojiti i tu su da nas pikaju u lice dok pijemo. Dakle, Unija ima svoje važnije i jasnije prioritete.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi