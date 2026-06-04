Metamorfoza interneta: Vodi li povlačenje sadržaja iz AI sažetaka prema njegovu nestanku?

Odluka britanskog CMA-a korak je prema zaštiti izdavača u eri generativne umjetne inteligencije. Nudi zaštitu, ali ujedno razotkriva duboku tenziju između otvorenog weba i proždrljivih zahtjeva AI modela. Hoće li Internet, kakvog znamo, nestati?

Ivan Podnar četvrtak, 4. lipnja 2026. u 11:00
📷 BUG/AI
BUG/AI

Jučerašnja odluka britanske Agencije za tržišno natjecanje i tržišta (CMA), kojom se Googleu nalaže da izdavačima omogući opt-out iz značajke “AI sažetaka”  (AI Overviews), značajan je trenutak u odnosu stvaratelja sadržaja i umjetne inteligencije.

U kombinaciji sa sve izraženijim podizanjem digitalnih barijera protiv AI „struganja" sadržaja, takozvanog scrapinga, otvara pitanje sudbine otvorenog Interneta koji se nalazi pred transformacijom koja bi mogla završiti dubokom podijelom.

Google već testira

Google je u listopadu prošle godine dobio status „strateškog tržišnog položaja" (SMS, Strategic Market Status), što agenciji daje ovlasti za ovakve intervencije. Google već testira funkcionalnost za odustajanje unutar svoje pretraživačke konzole za vlasnike domena u UK-u, uz rok od devet mjeseci za punu implementaciju, javlja portal Engadget.

Nije bilo teško pretpostaviti da su AI Overviews, pasusi koji sažimaju informacije izravno na stranici rezultata, izazvali strah kod izdavača i polučili drastično smanjenje prometa prema njihovim web stranicama. Podaci s kraja 2025. ukazivali su na pad od približno 25%, što je za profitabilnost novina veliki udarac. Zato odluka CMA-a daje izdavačima jak adut u pregovorima: uskratit ćemo sadržaje AI sustavima ako ne dobijemo adekvatnu naknadu.

Dilema izdavača: Blokirati ili ne?

Izdavačima nije lako donijeti odluku: dopustiti AI modelima da „skidaju" njihov sadržaj i riskirati gubitak prometa jer AI korisnicima nudi gotove odgovore, ili blokirati AI robote i riskirati gubitak vidljivosti u budućem, AI-centričnom načinu pretraživanja.

Mnogi se pokušavaju obraniti instaliranjem jednostavne tekstualne upute, robots.txt za blokiranje specifičnih AI crawlera poput GPTBota, te sve češćim povlačenjem sadržaja iza naplatnih bedema, „paywall-ova" ili obveznih prijava. Cloudflare je još u srpnju prošle godine uveo značajku Dan neovisnosti autorskog sadržaja (Content Independence Day), koja automatski blokira AI crawlere za nove domene kako bi se zaštitilo intelektualno vlasništvo.

Uspon „ograđenih vrtova"

Te pojedinačne obrane postupno su sve brojnije: postavljaju se „ograđeni vrtovi" (walled gardens), digitalni sustavi u kojima je pristup ograničen pretplatom. Vrhunsko novinarstvo, akademska istraživanja i kreativni radovi postaju dostupni samo pretplatnicima ili licenciranim AI modelima. Otvoreni dio Interneta time ostaje sve prazniji, prostor AI sažetaka, recikliranih informacija i sadržaja optimiziranog za algoritme, a ne za ljude.

Teorija mrtvog Interneta

Upravo ta bujica sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ponovo je oživjela „Teoriju mrtvog interneta", koncept koji sugerira da internetom sve više dominiraju automatizirani botovi, među kojima se teško probija i prepoznaje ljudski rad. Procjene govore da bi do kraja 2026. čak 90% online sadržaja moglo biti sintetički generirano. Ova saturacija AI „splačinama" (slopovima), niskokvalitetnim i algoritamski proizvedenim tekstovima i slikama, prijeti gušenjem autentične ljudske misli.

Kad se kvalitetan ljudski sadržaj povuče iza zidina, javno dostupan internet mogao bi postati golem, ali plitak ocean AI-sintetiziranih informacija, često iz zastarjelih ili neprovjerenih izvora, ili još gore izmišljenih u haluciniranju LLM-ova samo da bi dali odgovor. Povjerenje u digitalne platforme već je dugo na niskoj razini, a nedostatak vjerodostojnog sadržaja gurnuo bi ga do dna.

Hoće li Internet „nestati"?

Internet kao globalna mreža povezanih sustava sigurno neće fizički nestati, ali razdvaja mu se karakter. Na jednoj strani ostaju ograđeni vrtovi s vrhunskim sadržajem do kojega prosječan korisnik ne dolazi, na drugoj otvoreni prostor u kojem vladaju botovi, pa se gotovo i ne može nazvati Internetom nego interbotom. To su dva svijeta koja se sve manje dodiruju.

Ako povlačenje sadržaja postane opća praksa izdavača i kreatora, Internet kao živi, otvoreni repozitorij ljudskog znanja mogao bi „nestati" za prosječnog korisnika, zamijenjen manje pouzdanom i manje inspirativnom alternativom. Mreža će ostati, kabeli se neće motati i stranice će se učitavati, samo se više neće do njih dolaziti - guglanjem.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi