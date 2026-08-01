Nakon samo jednog dana Google Earth ostaje bez nove AI značajke zbog - zloupotrebe korisnika

Nakon što su korisnici počeli dijeliti (pre)uvjerljive lažne satelitske snimke bombardiranja, nuklearnih postrojenja i izbjegličkih kampova, Google je samo dan nakon predstavljanja povukao novu AI značajku iz Google Eartha

Google je povukao novu značajku Google Eartha koja je korisnicima omogućavala stvaranje satelitskih snimaka generiranih umjetnom inteligencijom samo dan nakon njezina predstavljanja.

Naime, analitičari, novinari i istraživači koji koriste satelitske snimke za provjeru informacija iz ratnih zona i drugih teško dostupnih područja, upozorili su na mogućnost stvaranja uvjerljivih, lažnih satelitskih snimaka koje mogu obmanuti javnost.

Štoviše, upravo se to i dogodilo. Nakon izdavanja nove značajke, korisnici su pomoću nje počeli stvarati uvjerljive lažne satelitske snimke i postavljati ih na društvene mreže. Tako su, primjerice, kreirane snimke lažnog kratera od bombardiranja u Gazi, nuklearne elektrane u Iranu te izbjegličkih kampova uz granicu SAD-a i Meksika.

Tonight I typed just one sentence into Google Earth and put refugees near the Mexican border. Then I planted a nuclear plant in Iran. What on earth is Google doing? Check my latest post here: https://t.co/N0h6CVECqS pic.twitter.com/WSjdcEXWJx — 𝚑𝚎𝚗𝚔 𝚟𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚜 (@henkvaness) July 30, 2026

O svemu se na X-u oglasio Google, a njihovu izjavu prenosimo u cijelosti.

“Svjesni smo da ljudi Google Earth doživljavaju kao pouzdan prikaz svijeta. Vidjeli smo da su geoinformatički stručnjaci ovu značajku koristili u razne korisne svrhe, no također smo primijetili da neki korisnici dijele snimke zaslona generiranih slika koje se čini da krše naša pravila. Zbog toga privremeno povlačimo ovu značajku iz Google Eartha dok radimo na uvođenju strožih zaštitnih mjera. Važno je naglasiti da se generirane slike nisu prikazivale u glavnom prikazu Google Eartha dostupnom drugim korisnicima te su bile označene vodenim žigom koji je jasno pokazivao da ih je generirala umjetna inteligencija”, priopćili su iz Googlea.

Više o AI značajki koja je povučena iz Google Eartha pročitajte u našem tekstu kojeg prilažemo.