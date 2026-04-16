Nothing napravio alat za brzi prijenos datoteka između računala i mobitela

Iako dolazi iz Nothingovog tima, Warp je kompatibilan sa svim Android uređajima, što ga čini potencijalnom alternativom rješenjima poput popularnog Quick Sharea

Nothing je predstavio Warp, novi alat za jednostavan i brz prijenos datoteka između računala i mobitela koji funkcionira na Windowsima, macOS-u i Linuxu.

Sve se odvija putem proširenja za preglednike temeljene na Chromiumu poput Chromea, Edgea i Bravea, u kombinaciji s aplikacijom za Android. Prednost ovakvog pristupa je to što ne zahtijeva instalaciju dodatnog softvera na računalu, već sve ide kroz preglednik.

Prijenos podataka je dvosmjeran, što znači da korisnici mogu s mobitela dijeliti datoteke putem standardnog izbornika za dijeljenje, dok se s računala sadržaj šalje desnim klikom, prijenosom datoteka ili putem međuspremnika. Podaci se pritom ne pohranjuju na Nothingovim serverima, već na Google Driveu čime korisnici zadržavaju kontrolu nad sadržajem.

Nothing Warp trenutačno je dostupan kao community projekt u ranoj fazi razvoja, a za njegovo korištenje potrebno je povezati isti Google račun na oba uređaja.