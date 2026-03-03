Opera slavi tri desetljeća postojanja uz interaktivni digitalni arhiv weba i nagradni natječaj

Povodom 30. obljetnice svojeg preglednika, Opera je predstavila interaktivni arhiv koji prikazuje evoluciju weba te najavila natječaj u kojem najkreativnije korisnike nagrađuje putovanjem u CERN

Sandro Vrbanus utorak, 3. ožujka 2026. u 16:20

Internetski preglednik Opera obilježava trideset godina postojanja. Tim su povodom lansirali projekt "Opera Web Rewind", digitalni arhiv u obliku interaktivnog iskustva, osmišljen kao prostor za očuvanje najznačajnijih trenutaka u povijesti Interneta. Projekt je dostupan na ovom mjestu i poziva korisnike da istraže evoluciju weba, počevši od prvih koraka javno dostupnog preglednika 1996. godine, preko ere sporih modemskih veza, pa sve do današnjih naprednih sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Interaktivni digitalni muzej

Tijekom tri desetljeća postojanja, Opera se pozicionirala kao alternativa unaprijed instaliranim preglednicima, privlačeći milijune korisnika koji su tražili naprednija i drugačija rješenja. Jan Standal, viši potpredsjednik Opere, istaknuo je kako se u tom razdoblju web transformirao iz znanstvenog alata u neizostavan dio svakodnevice, naglasivši da je Web Rewind posveta zajednici koja je oblikovala digitalni svijet, uključujući memove, tehnološke proboje i specifične fenomene internetske kulture.

Web Rewind nije stoga zamišljen kao statični muzej, već kao interaktivno igralište dostupno na mobilnim i desktop uređajima. Korisnici mogu istraživati digitalne artefakte jednostavnim korištenjem razmaknice ili klikom (dodirom) po ekranu, što im omogućuje brzo kretanje kroz vrijeme. Arhiv obuhvaća širok spektar sadržaja, od ranih izgleda društvenih mreža poput MySpacea i kultne fraze "You’ve Got Mail", do nastanka kulture viralnih videozapisa i prvih prilagođenih web stranica.

Osim retrospektive, platforma omogućuje izravnu interakciju s povijesnim draguljima Interneta. Fokus je stavljen na odabranu kolekciju trendova i internetske predaje koja je definirala digitalno iskustvo kroz godine. Sustav je dizajniran tako da korisnik može kliknuti na određenu godinu i trenutačno se vratiti u vizualno i funkcionalno okruženje tadašnjeg weba.

Nagradni put u CERN

U sklopu proslave velikog jubileja, Opera je pokrenula i natječaj za najbolje internetske uspomene. Od korisnika se traži da podijele trenutke koji su im obilježili život na mreži, bilo da je riječ o značajnim interakcijama, nostalgičnim stranicama ili komadićima internetskog folklora. Autori tri najbolja rada, poslanih na stranicu Web Rewind, bit će nagrađeni putovanjem u Švicarsku, točnije u CERN, mjesto gdje je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća rođen World Wide Web.

Proces prijave provodi se putem službene web stranice projekta, gdje je u gornjem desnom uglu potrebno pronaći tipku Submit, čime se otvara obrazac za unos. Kandidati imaju na raspolaganju do 500 znakova za opis svoje omiljene uspomene, uz mogućnost dodavanja slikovnih ili video priloga veličine do 10 MB. Natječaj je otvoren do 27. ožujka, a ubrzo nakon toga stručni će žiri odabrati troje putnika, koji će CERN posjetiti prije kraja lipnja.

