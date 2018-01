Operateri u Irskoj morat će blokirati gotovo sve torrent stranice

Uspješna tužba američke organizacije MPA znači da će mnogobrojni Hrvati u dijaspori teže dolaziti do torrenta i, možda, piratskog sadržaja

U Irskoj je The Pirate Bay, najpoznatija tražilica torrenta, blokirana još od 2009. godine kada je na to pristao tamošnji pružatelj telekomunikacijskih usluga Eircom u dogovoru s vlasnicima autorskih prava. Od tada su njegov primjer slijedili i ostali operateri, no internetska ponuda servisa za pretraživanje torrenta je daleko bogatija od samo jedne stranice.

2013. godine u Irskoj su svi veći operateri blokirali i Kickass Torrents, no američka udruga filmaša MPA (The Motion Picture Association) nastavila je sa sudskim gonjenjem i ostalih ilegalnih distributera njihovih zaštićenih autorskih djela. Tako je ovoga tjedna irski sud odlučio da će se blokada morati proširiti i na još nekolicinu popularnih torrent tražilica. Spominju se 1337x.io, EZTV.ag, 123movieshub.to, Bmovies.is, putlocker.io, Gowatchfreemovies.to, YTS.am i RARBG.to.

Hollywood Wins ISP Blockade Against Popular Pirate Sites in Ireland https://t.co/OQDtag1zpN — TF (@torrentfreak) January 16, 2018

Sud je uvažio argument MPA kako navedene stranice krše autorska prava, te kako postoji valjani razlog za blokiranje pristupa istima. Svi operateri su se složili s odlukom, a reakciju oveće hrvatske zajednice iseljenika u ovoj zemlji još očekujemo.