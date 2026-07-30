Platforma BrziPregled želi olakšati pronalazak liječnika i pretraga preko HZZO-a

BrziPregled na jednom mjestu okuplja podatke o više od 8.700 zdravstvenih ustanova i 6.300 liječnika te korisnicima pomaže pronaći gdje mogu iskoristiti uputnicu HZZO-a za konkretnu pretragu

Matej Markovinović četvrtak, 30. srpnja 2026. u 06:30
📷 Foto: BrziPregled.hr
Foto: BrziPregled.hr

Pronaći liječnika ili ustanovu u kojoj se uputnica HZZO-a može iskoristiti za točno određenu pretragu prečesto nije jednostavan zadatak. Upravo je taj problem bio poticaj za nastanak platforme BrziPregled koja na jednom mjestu okuplja informacije o zdravstvenim ustanovama i liječnicima u Hrvatskoj.

Kako nam otkriva osnivač Mario Gvozden, ideja za projekt nastala je iz osobnog iskustva.

„Ideja se iskristalizirala tijekom jednog popodnevnog ručka s mojom partnericom Anom Marijom. Pričali smo koliko je apsurdno da čovjek s uputnicom HZZO-a u ruci ne može u nekoliko klikova saznati gdje je može iskoristiti - u kojoj privatnoj ustanovi, za koju pretragu i pod kojim uvjetima. Informacije postoje i javne su, ali su razbacane po raznim registrima, Excel tablicama i web stranicama koje nitko neće pretraživati kad mu hitno treba pregled”, objašnjava nam Gvozden.

Isto je, dodaje, i s pronalaskom liječnika. Ako vam treba ortoped ili dermatolog, uglavnom se prije svega kreće s ispitivanjem obitelji, prijatelja i poznanika za preporuku, zbog čega Gvozden kaže da se kod nas liječnici još uvijek pronalaze usmenom predajom.

Kako bi pojednostavili pronalazak takvih informacija, razvijen je BrziPregled, koji danas okuplja podatke o oko 8.700 zdravstvenih ustanova i više od 6.300 liječnika diljem Hrvatske. Putem platforme korisnici mogu pretraživati ustanove prema lokaciji, liječnicima ili simptomima, bez registracije i instalacije dodatne aplikacije.

📷 Foto: BrziPregled.hr
Foto: BrziPregled.hr

Jedna od glavnih značajki platforme jest prikaz podataka o tome za koje konkretne specijalističke pretrage pojedine privatne ustanove imaju ugovor s HZZO-om.

“Nije isto kada neka ustanova ima ugovor s HZZO-om i kada ga ima baš za pretragu koja vama treba. Primjerice, velika privatna poliklinika može imati ugovor za magnetsku rezonancu, ali ne i za reumatologiju. Pacijentu s uputnicom upravo je ta informacija najvažnija, a dosad je bila dostupna samo u opsežnoj Excel tablici koju u praksi nitko neće otvarati. Podatke preuzimamo iz tablica koje HZZO javno objavljuje i redovito ih osvježavamo. Mi ih praktički samo posložimo tako da budu upotrebljivi”, ističe.

Cijeli je projekt inače razvijao mali tim bez vanjskih investitora i kapitala, a prva verzija platforme počela se razvijati sredinom ožujka ove godine. U prvom mjesecu rada zabilježeno je oko 350 posjeta, no Gvozden otkriva da BrziPregled danas ostvaruje oko 75.000 mjesečnih posjeta s Googleove tražilice, navodeći da je sve to ostvareno bez plaćenog oglašavanja.

Na pitanje koji je najveći izazov oko vođenja ovakve platforme, Gvozden odgovara da je svakako najproblematičnije održavanje podataka ažurnima jer se informacije o ustanovama i liječnicima neprestano mijenjaju. No, usprkos tome, razvoj platforme se nastavlja, a trenutačno im je najveći fokus na sustavu za online naručivanje pregleda.

“Sustav je gotov i radi, a sada radimo na tome da ga počne koristiti što više ustanova. Cilj je da pacijent u nekoliko klikova dođe do konkretnog termina, umjesto da traži broj telefona i zove u nadi da će se netko javiti. Uz to pripremamo mogućnost da ustanove same preuzmu i uređuju svoj profil te da vide koliko ih ljudi traži i pronalazi. Malim ordinacijama koje nemaju vlastitu web stranicu ni nekoga tko bi je održavao to zna značiti puno, a nama pomaže da podaci ostanu točni”, zaključuje Gvozden.

 

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