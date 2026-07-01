Predstavljamo vam naš novi web portal – Magnet.hr

Novi tematski portal Bug Media grupe posvećen je svijetu zabave, streaminga, filmova, serija, IPTV-a, glazbe te audio i video tehnologije. Cilj je na jednom mjestu okupiti sadržaje srodnog tipa i otvoriti prostor novim autorima i temama

Dugo su već audio i video rješenja bliska računalnoj tehnologiji, a sa širenjem Interneta i razvojem stream servisa sve se to ispreplelo i postalo povezano. Tako smo i mi davno otvorili prostor, prvo u tiskanom izdanju, a onda i na webu, za recenzije brojnih uređaja za stvaranje, ali i konzumiranje audio i video sadržaja. Rastom popularnosti stream servisa počeli smo pisati i o sadržaju koji se tamo nudi, primarno filmovima i TV serijama.

A sad smo odlučili napraviti korak dalje i pokrenuti novi web portal (ili potportal, kako vam već bilo draže), koji će biti tematski fokusiran na audio i video uređaje te osvrte na filmske i televizijske sadržaje, kao i servise za njihovu distribuciju.

Od danas je naš novi web svima dostupan na lako pamtljivoj adresi: magnet.hr

Neki od sadržaja s Magneta pojavit će se i na našem središnjem portalu Bug.hr (a klikom na njih završit ćete na Magnetu), kao što je to slučaj s dijelom objava s Mreže i Autoneta.

Za iduće dane (od četvrtka do nedjelje) pripremili smo vam ekskluzivni serijal Davora Šuštića, u kojem analizira aktualno stanje i ponudu trenutačno najboljih audio stream servisa, pa navratiti do Magneta ako vas ta tematika posebno zanima.

U većini objava na Magnetu među glavnim tagovima (to su vam oni „obojeni“ u zaglavlju svake teme) nalazi se i tag 'zabava', što znači da je ovaj portal ponajviše i orijentiran prema zabavnim temama, pa se nadamo da će vam biti ugodno boraviti na ovim stranicama. Planiramo proizvoditi više tekstova, bilo vijesti ili osvrta, o zanimljivim TV serijama i filmovima, sada kada imamo platformu na kojoj je to glavni sadržaj (na Bug.hr-u smo se ipak suzdržavali da ne pretjeramo s tim).

S vremenom planiramo i više tema o glazbi, pa možda čak i glazbenim događajima. Uglavnom, i nas zabavlja raditi nešto novo, davati prostora nekim novim mladim kreativcima. Vidjet ćemo kako će se ovaj projekt dalje razvijati – ne sumnjamo da ćete nam i vi sa svojim komentarima davati smjernice s kojim temama i kakvim pristupom, trebamo ispunjavati stranice Magneta.