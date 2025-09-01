Predstavljena mobilna plaforma mGrađani i novi potportal Životne situacije

U sustavu eGrađani od sada je dostupan i dio nazvan Životne situacije, novi kanal za jednostavniji pristup javnim uslugama u najučestalijim životnim situacijama u kojima se građanima ponekad teže snaći

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je u ponedjeljak dvije ključne digitalne platforme namijenjene građanima – mobilnu platformu i aplikaciju mGrađani te potportal Životne situacije.

Nedavno lansiranom mobilnom aplikacijom mGrađani otvoren je dodatni kanal za korištenje digitalnih javnih usluga. Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ima za cilj građanima olakšati komunikaciju s javnom upravom te pojednostaviti pristup javnim uslugama.

Ministar Habijan naglasio je kako mobilna platforma mGrađani ipak ne sadrži sve usluge s portala e-Građani, koji ih trenutno sadrži 117, već je uspostavljeno početnih 20 mobilnih usluga: "Nakon integracije početnih 20 usluga slijedi daljnje uključivanje javnih usluga, a cilj je da s vremenom mobilna platforma m-Građani postane jedinstvena platforma koja će građanima trebati za pristup javnim uslugama koje država pruža putem mobilnih uređaja", izjavio je ministar te iznio i podatak o broju korisnika platforme mGrađani, koji trenutačno iznosi 22.883.

Životne situacije

Osim mobilne platforme mGrađani, predstavljen je i potportal Životne situacije, dostupan na portalu gov.hr kao dio projekta Uspostava jedinstvenog kontakt centra (JKC). Riječ je o novoj funkcionalnosti portala e-Građani kojom se građanima omogućuje jednostavniji i brži pristup svim relevantnim informacijama i e-uslugama na jednom mjestu.

MPUDT

Cilj uvođenja potportala je olakšati snalaženje građana u administrativnim postupcima. Korisnici sada imaju pregled koraka koje trebaju poduzeti za rješavanje konkretne životne situacije (npr. kupnja nekretnine, upis u vrtić, smrt u obitelji). Do sada je objavljeno 20 najučestalijih životnih situacija raspoređenih u šest tematskih područja: zdravlje, državljanstvo i isprave, stanovanje i okoliš, obitelj i život, obrazovanje, promet i vozila.

Dostupan i AI chatbot

Posebna novost je AI chatbot integriran u taj potportal, koji korisnike vodi korak po korak kroz svaku životnu situaciju. "Ovakav pristup posebno je važan za građane koji se prvi put susreću s određenim administrativnim postupkom te nisu sigurni kojim redoslijedom trebaju djelovati niti koja je točno e-usluga za njih relevantna", kazao je ministar Habijan.

Na kraju je ministar podsjetio i na nadogradnju Korisničkog pretinca, koji odnedavno podržava i primanje poruka s pravnim učinkom, čime se mijenja slanje poštanskih preporučenih pošiljaka s povratnicom: "Od 26. lipnja 2025. godine, kada je novi Korisnički pretinac pušten u produkcijsko okruženje, do 31. kolovoza 2025. godine poslano je ukupno 29.379 poruka s pravnim učinkom, a nadogradnja je osmišljena kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo, omogućila veća funkcionalnost usluge i podržale specifične potrebe korisnika", zaključio je.