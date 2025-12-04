Reddit ukida r/popular i uvodi personalizirane feedove

Novi korisnici na Redditu automatski su pregledavali feed r/popular, no to do kraja tjedna više neće biti slučaj

Reddit planira ukinuti r/popular, dosadašnji zadani feed za nove korisnike te ga zamijeniti personaliziranim prikazima sadržaja. Ovu je odluku potvrdio izvršni direktor tvrtke Steve Huffman koji je pritom otvoreno izjavio da „r/popular jednostavno nije dobar”.

„Dugo smo bili poznati kao ‘naslovnica interneta’, ali smo prerasli ideju jedne zajedničke naslovnice za sve. Ti imaš drugačije interese od mene, pa bi tvoj Reddit trebao izgledati drugačije od mog i od tvojeg susjeda, kolege ili najboljeg prijatelja“, rekao je Huffman.

Naime, Huffman kaže da r/popular u teoriji prikazuje najpopularnije objave, no u praksi odražava ukus najaktivnijih korisnika, što stvara iskrivljenu sliku kulture na Redditu. Zato će platforma u bliskoj budućnosti prestati prikazivati r/popular novim korisnicima, a onima koji ga ne prate redovito bit će uklonjen iz glavnih feedova.

Kako za The Verge kaže glasnogovornik Reddita Tim Rathschmidt, promjene će neki korisnici primijetiti već ovaj tjedan, kada će biti i poznato kako će izgledati novi feedovi koji su još u fazi testiranja.