SAD pokreće stranicu s VPN-om za borbu protiv europske cenzure

Trumpova administracija navodno razvija novu internetsku stranicu pod upravom vlade, osmišljenu specifično kako bi pomogla korisnicima interneta u Europi i drugdje da zaobiđu lokalna ograničenja sadržaja. Prema izvješću Reutersa, projekt smješten na domeni Freedom.gov ima za cilj pružiti pristup materijalima koje su strane vlade zabranile, uključujući i ono što neke jurisdikcije klasificiraju kao "navodni govor mržnje i terorističku propagandu". Projekt je, međutim, suočen s odgodama zbog pravnih zabrinutosti.

Ovaj potez označava značajnu eskalaciju u ideološkom sukobu između Washingtona i Bruxellesa. Dok Akt o digitalnim uslugama (DSA) Europske unije nalaže platformama uklanjanje ilegalnog sadržaja i dezinformacija, Trumpova administracija te regulative vidi kao cenzuru usmjerenu protiv američkih glasova. Projekt navodno nadzire podtajnica za javnu diplomaciju Sarah Rogers, a njegovo je pokretanje bilo očekivano na prošlotjednoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, no odgođeno je.

Izvori su za Reuters otkrili da su neki odvjetnici State Departmenta izrazili zabrinutost zbog plana, koji bi se mogao protumačiti kao aktivno poticanje građana savezničkih nacija na kršenje njihovih lokalnih zakona.

Ugrađeni VPN kao ključna značajka

Tehnički najznačajniji aspekt prijedloga je metoda zaobilaženja cenzure. Dužnosnici navodno planiraju integrirati funkcionalnost VPN izravno u portal. Izvor upoznat s planom rekao je Reutersu da se raspravljalo o uključivanju značajke koja bi omogućila da se "promet korisnika čini kao da potječe iz SAD-a" te je potvrdio da se "aktivnost korisnika na stranici neće pratiti".

Ako se implementira, ovo bi američki State Department učinkovito pretvorilo u svojevrsnog pružatelja VPN usluga, omogućujući korisnicima da "tuneliraju" izvan svojih lokalnih digitalnih granica kako bi pristupili sadržaju hostanom u SAD-u. Trenutno su komercijalni VPN-ovi primarni alat za takvo izbjegavanje, no alat pod pokroviteljstvom države predstavlja novu granicu u digitalnoj diplomaciji.

'Direktan udar' na europske regulative

Inicijativa dolazi usred šireg diplomatskog neslaganja, gdje su odnosi već napeti zbog sporova oko trgovine, rata Rusije u Ukrajini i navodnog Trumpovog pritiska da uspostavi kontrolu nad Grenlandom. U sukob su se uključile i velike tehnološke figure. Edward Coristine, bivši član "Odjela za vladinu učinkovitost" (DOGE) Elona Muska, navodno surađuje s National Design Studiom na projektu Freedom.gov. Sam studio stvorio je predsjednik kako bi "uljepšao vladine web stranice". Musk se i sam često sukobljavao s europskim regulatorima, a njegova platforma X kažnjena je u prosincu s 140 milijuna dolara od strane EU zbog nepoštivanja pravila o transparentnosti.

Kenneth Propp, bivši dužnosnik State Departmenta koji je sada u Atlantic Councilu, opisao je novi portal za Reuters kao "direktan udar" na europske regulative, upozoravajući da bi se "u Europi percipirao kao napor SAD-a da osujeti odredbe nacionalnog zakona". Europski regulatori često zahtijevaju od američkih stranica da uklone sadržaj kao krajnju mjeru.

Primjerice, Njemačka je 2024. godine izdala 482 naloga za uklanjanje materijala za koji je smatrala da podržava terorizam. Čini se da je novi američki portal osmišljen upravo kako bi potkopao te naloge pružanjem trajne rupe u zakonu s hostingom u SAD-u.