Sada i vi možete preuzeti Samsung Internet na Windowsima

Nakon početne dostupnosti u SAD-u i Južnoj Koreji, sada svi mogu preuzeti Samsung Internet za Windowse

Samsung je još u listopadu predstavio Samsung Internet za Windowse, internetski preglednik kojeg tvrtka već godinama koristi na svojim Galaxy uređajima. Preglednik su tada mogli preuzeti samo korisnici u Južnoj Koreji i SAD-u, a sada to mogu učiniti svi korisnici.

Po funkcionalnosti, Samsung Internet ne razlikuje se puno od ostalih preglednika na koje su mnogi već navikli. Korisnicima je omogućeno standardno pregledavanje interneta, uz dodatne značajke poput sinkronizacije podataka između Windowsa i uređaja s Androidom.

Jedna od ključnih prednosti je integracija sa Samsung Passom koji omogućuje sigurno spremanje i sinkronizaciju lozinki, kao i nastavak pregledavanja web stranica na drugim uređajima.

No, treba napomenuti da je Samsung Internet i dalje u beta fazi i još uvijek nije poznato kada će izaći stabilno izdanje. Može se preuzeti na ovoj poveznici, iako još stoji napomena da je dostupan samo u SAD-u i Južnoj Koreji.