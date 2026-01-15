Sada i vi možete preuzeti Samsung Internet na Windowsima

Nakon početne dostupnosti u SAD-u i Južnoj Koreji, sada svi mogu preuzeti Samsung Internet za Windowse

Matej Markovinović četvrtak, 15. siječnja 2026. u 20:58
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je još u listopadu predstavio Samsung Internet za Windowse, internetski preglednik kojeg tvrtka već godinama koristi na svojim Galaxy uređajima. Preglednik su tada mogli preuzeti samo korisnici u Južnoj Koreji i SAD-u, a sada to mogu učiniti svi korisnici.  

Po funkcionalnosti, Samsung Internet ne razlikuje se puno od ostalih preglednika na koje su mnogi već navikli. Korisnicima je omogućeno standardno pregledavanje interneta, uz dodatne značajke poput sinkronizacije podataka između Windowsa i uređaja s Androidom.

Jedna od ključnih prednosti je integracija sa Samsung Passom koji omogućuje sigurno spremanje i sinkronizaciju lozinki, kao i nastavak pregledavanja web stranica na drugim uređajima.

No, treba napomenuti da je Samsung Internet i dalje u beta fazi i još uvijek nije poznato kada će izaći stabilno izdanje. Može se preuzeti na ovoj poveznici, iako još stoji napomena da je dostupan samo u SAD-u i Južnoj Koreji.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi