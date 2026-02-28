Sigurnost i lokalna relevantnost ključni su faktori rasta .hr domene

Naša zemlja ima jedan od najčišćih i najsigurnijih domenskih prostora u Europi zbog čega raste interes za .hr domenom, objavljeno je iz CARNET-a povodom 22. obljetnice pokretanja nacionalne domene

Sandro Vrbanus subota, 28. veljače 2026. u 12:34

Hrvatska nacionalna domena 27. veljače obilježava 33 godine postojanja. U tom se razdoblju pozicionirala kao jedna od sigurnijih u Europskoj uniji, uz kontinuirani rast registracija. Trenutačno je upisano gotovo 140.000 .hr domena, pri čemu je prošle godine zabilježeno više od 18.000 novih prijava, uz rast interesa stranih organizacija.

Uredan domenski prostor

Interesu za .hr domenom pridonose infrastruktura i upravljanje te provjera prilikom registracije. Tim se procesima nastoji spriječiti anonimna zlouporaba i smanjiti rizik od phishinga i prijevara, čime se .hr ubraja u urednije domenske prostore u Europi.

Nakon što su provedene nadogradnje sustava, uveden proces verifikacije korisnika te nova politika upravljanja bazom podataka radi podizanja razine sigurnosti, a usporedno s otvaranjem domene registrarima iz EU, CARNET kao upravitelj nacionalne domene pokrenuo je kampanju o karakteristikama .hr domene.

Osim sigurnosnih aspekata, .hr domena povezana je s nacionalnim identitetom, hrvatskim zakonodavstvom i CARNET-om kao javnom ustanovom iz sustava znanosti i obrazovanja. Percepcija vjerodostojnosti veća je nego kod generičkih domena (.com, .net), a podaci ukazuju na to da domaći kupci učestalo koriste web stranice s .hr domenom. Google i druge tražilice u algoritmima geolokacije tretiraju nacionalne domene kao signal lokalne relevantnosti, što utječe na vidljivost hrvatskim potrošačima i poslovnim subjektima u lokalnim pretragama.

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u svijetu u kojoj pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu registrirati po jednu nacionalnu domenu bez naknade. Ta mogućnost smanjuje trošak digitalizacije malih poduzetnika i obrtnika te potiče lokalne poslovne subjekte na korištenje nacionalne ekstenzije. Ujedno, svaki građanin Hrvatske može besplatno registrirati .hr domenu.

"U digitalnom svijetu internetska adresa često je prvi kontakt korisnika s poslovanjem. S obzirom na sve češće digitalne zlouporabe, izbor domene nije samo tehnička odluka, već i strateški korak u izgradnji vjerodostojnog poslovnog identiteta. Naš model uspješno balansira između široke dostupnosti za domaće subjekte i stroge sigurnosne kontrole za registracije .hr i .com.hr domena. Registar .hr domena kontinuirano prati i usklađuje se s najnovijim propisima Europske unije, uključujući Direktivu NIS 2 i prateći nacionalni Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji propisuje iznimno visoke standarde zaštite", naglasila je Ana Smoljo, pomoćnica ravnatelja CARNET-a za digitalni identitet i komunikacije.

Ana Smoljo, CARNET
