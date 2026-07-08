Street View donosi opsežniju pokrivenost zemalja Zapadnog Balkana

Google je prešao više od 103 tisuće kilometara u Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji te objavio ažurne, 360-stupanjske panoramske snimke gradova i prirode u visokoj rezoluciji

Iz Googlea su objavili dovršetak opsežnog ažuriranja svoje usluge Street View za područje četiriju država u regiji: Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. U sklopu tog projekta, specijalizirana Googleova vozila prešla su više od 103.000 kilometara diljem prometnica Zapadnog Balkana i pritom prikupila nove vizualne materijale, uz proširenje postojeće pokrivenosti te značajno unapređenje kvalitete fotografija koje su korisnicima dostupne na platformi Google Maps.

Ažuriranje donosi panoramske snimke od 360° u visokoj rezoluciji na Street View, čime se omogućuje detaljnije virtualno istraživanje ulica, gradova, prometnih ruta i prirodnih ljepota četiriju zemalja. Nova baza vizualnih podataka pruža točniji uvid u urbanu transformaciju te u infrastrukturni razvoj koji se dogodio posljednjih godina u spomenutim zemljama. Korisnici platformi Google Maps i Google Earth sada mogu pristupiti jasnijim prikazima lokacija, što im može olakšati svakodnevnu orijentaciju i kretanje u prostoru, kažu iz Googlea.

Vozilo Street Viewa tijekom predaha od snimanja Google

Ceste i turističke atrakcije

Nove panoramske snimke obuhvaćaju urbana središta, ali i važne kulturno-povijesne te turističke lokalitete.

Unutar Albanije, ažuriranje omogućuje virtualno kretanje kroz ulice glavnoga grada Tirane, njezinu atmosferu i živopisnu arhitekturu. Projekt obuhvaća i velika obalna središta poput Drača i Vlore na jadranskoj i jonskoj obali. Za ljubitelje kulturnog nasljeđa osiguran je osvježen pogled na Berat, povijesni "Grad tisuću prozora" koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, dok ljubitelji prirode u visokoj rezoluciji mogu istraživati krški izvor "Plavo oko", jedan od najpoznatijih prirodnih spomenika u toj zemlji.

U Crnoj Gori, Googleova vozila zabilježila su spoj srednjovjekovne povijesti i modernog razvoja. Nova platforma donosi prikaze drevnih kamenih citadela u Kotoru, uključujući i zidine koje svjedoče o bogatoj baštini regije. Ažuriranjem je obuhvaćena i turistička ljepota Budve te vizura glavnoga grada Podgorice koja se neprestano razvija. Znamenitosti poput Mosta Millennium sada su vidljive u visokoj rezoluciji.

Kalaja Trekëndore, Albania Google

Sjeverna Makedonija u novom ažuriranju nudi uvid u kontrast između tradicije i suvremenosti. U glavnom gradu Skoplju moderni spomenici stoje uz bok povijesnim građevinama, poput Skopske tvrđave iz 6. stoljeća. Izvan glavnoga grada korisnici mogu istražiti povijesni šarm Bitole ili se prepustiti prirodnom i duhovnom miru Ohridskog jezera, koji je također pod zaštitom UNESCO-a kao svjetska baština.

U Srbiji su ažurirane snimke urbanih središta i ruralnih krajolika. U Beogradu je tako dostupno virtualno istraživanje povijesne Beogradske tvrđave i umjetničkog šarma četvrti Skadarlija, nasuprot "kulturnoj eleganciji" Novog Sada. Za istraživače povijesti dostupan je prikaz manastira Manasija koji pruža uvid u duhovni mir, a nova tehnologija pokriva i Golubačku tvrđavu te dramatične krajolike Velikog Štrbca uz Dunav.