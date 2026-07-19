Student napravio stranicu koja otkriva koliko je Zagreb zapravo povezan javnim prijevozom

Razgovarali smo s Mislavom, studentom TVZ-a koji je napravio stranicu Doseg, projekt osmišljen kao centralno mjesto za analizu povezanosti Zagreba javnim prijevozom

Koliko Zagreba možete dosegnuti javnim prijevozom za 15, 30 ili 45 minuta? Koji je kvart najbolje povezan? Koliko često prometuje linija kojom svakodnevno putujete ili kada kreće prvi i posljednji polazak? Upravo na takva pitanja pokušava odgovoriti Doseg, novi domaći projekt koji na jednom mjestu okuplja podatke o zagrebačkom javnom prijevozu i pretvara ih u pregledne karte i statistike.

Iza ovog projekta stoji Mislav Jovanić, student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, koji je, kako nam otkriva, ideju za Doseg dobio nakon što je naišao na projekt koji prikazuje izokrone karte za New York i Toronto. Htio je napraviti nešto slično za Zagreb, ali se tijekom razvoja projekt postupno - razgranao.

„U početku je postojala samo karta koja je prikazivala površinu dostupnu unutar 45 minuta. Da sam ostao na 15 minuta, korisnici bi morali toliko približiti kartu da bi izgubila smisao jer je dostupno područje relativno malo. Nakon toga su krenule iteracije, dodavanje odabira odredišta i prikaza rute, analiza povezanosti kvartova, statistike, vozni redovi HŽ-a, stanice za Bajs i niz drugih mogućnosti", objašnjava nam Mislav.

Na projektu je radio oko četiri mjeseca kada god je stigao, ostvarivši pritom oko 300 razvojnih commitova. Veći dio implementacije razvijen je uz pomoć Claude Codea, dok je kompletna infrastruktura izgrađena na otvorenim podacima.

„Frontend koristi Next.js 16, React 19, Tailwind CSS i MapLibre za prikaz karata, dok se najzahtjevniji dio nalazi u vlastitom Rust sustavu koji obrađuje GTFS podatke, OpenStreetMap mrežu cesta i staza te NASA-ine podatke o konfiguraciji terena kako bi izračunao dostupnost, izokrone i ocjene povezanosti svakog zagrebačkog kvarta i stanica. Za izračun stvarnih vremena putovanja koristi se OpenTripPlanner, a cijeli sustav automatski generira više od 1.000 statičkih stranica koje obuhvaćaju linije, stanice i kvartove“, napominje Mislav dodajući da su svi ti izvori otvoreni i javno dostupni.

No, iako projekt sadrži vozne redove, stanice i informacije o linijama, Mislav kaže da mu cilj nije bio razviti još jednu stranicu za praćenje vozila u stvarnom vremenu kojih sad već ima nekoliko na tržištu.

„Želim da Doseg bude svojevrsni one-stop shop za javni prijevoz u Zagrebu. Mjesto na kojem možeš pronaći linije, stanice, vozne redove, provjeriti koliko je dobro povezan tvoj kvart ili čak pojedina adresa te dobiti odgovor na pitanje kakva je kvaliteta javnog prijevoza na toj lokaciji. Nije cilj prikazivati lokacije tramvaja uživo, nego pružiti informacije koje pomažu razumjeti koliko je neko područje zapravo povezano. Takav bi pristup mogao biti koristan svima koji razmišljaju o preseljenju u neki drugi kvart ili možda kupnji stana“, ističe.

Projekt već sada bilježi više od 700 organskih posjetitelja u svega nekoliko tjedana, bez ikakvog oglašavanja, a na upit što čeka Doseg u budućnosti, Mislav odgovara da planira dodati sustav koji automatski prati promjene u ZET-ovoj mreži i vizualno prikazuje ukinute ili izmijenjene linije. Također, kaže da mu je u planu dodati i takozvani „commute evaluator“, odnosno alat u kojem bi korisnik mogao označiti lokaciju svoga radnoga mjesta i odmah vidjeti iz kojih dijelova grada do njega može stići u nekom razumnom vremenu.

Uz to, budući da je cijela arhitektura razvijena generički i temelji se na standardnim GTFS i OpenStreetMap podacima, Mislav smatra bi se u budućnosti isti koncept mogao proširiti i na druge hrvatske gradove poput Splita i Rijeke.