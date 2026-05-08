Trumpova administracija otvorila NLO arhive i objavila dosad neviđene dokumente

Američko Ministarstvo obrane objavilo je prve deklasificirane dokumente o neidentificiranim letećim objektima, s ciljem potpune transparentnosti, ali i zbog vrlo velikog interesa javnosti

Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država (odnosno kako ga vladajući tamo nazivaju Ministarstvo rata) službeno je objavilo prve dokumente iz nove, dosad neviđene zbirke datoteka o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP) – odnosno onome što kolokvijalno zovemo neidentificiranim letećim objektima (NLO).

Međuagencijska suradnja

Ova objava dio je šireg međuresornog sustava pod nazivom PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), koji je uspostavljen po izravnom nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Inicijativa uključuje suradnju Bijele kuće, Ureda ravnatelja nacionalne obavještajne službe, Ministarstva energetike, NASA-e, FBI-a te novoosnovanog ureda AARO unutar Pentagona – a sve s ciljem sustavnog identificiranja i deklasificiranja vladinih spisa koji su desetljećima bili pod oznakama tajnosti.

Na posebnoj internetskoj stranici javnost sada može prvi put pristupiti videozapisima, fotografijama i izvornim dokumentima koji dosad nisu bili objavljivani, a nove će se informacije objavljivati kontinuirano u ciklusima od nekoliko tjedana, najavljeno je. Aktualni proces uključuje pregledavanje desetaka milijuna zapisa, od kojih mnogi postoje isključivo u papirnatom obliku i datiraju desetljećima unatrag. Upravo zbog velikog opsega tog posla, materijali će biti objavljivani u tranšama.

Analiza neriješenih slučajeva

Arhivirani materijali prvenstveno se odnose na neriješene slučajeve u kojima vlasti nisu uspjele donijeti konačan zaključak o prirodi promatranih pojava, često zbog nedostatka dostatnih podataka. Državne institucije su u svom priopćenju pozvale i privatni sektor na suradnju, potičući stručnjake i analitičare izvan vlade da ponude svoju ekspertizu u proučavanju ovih dokumenata.

Dok će Ministarstvo rata nastaviti odvojeno izvještavati o riješenim slučajevima UAP-a u skladu sa zakonom, naglasak sustava PURSUE ostaje na "potrazi za istinom" o neobjašnjenim fenomenima i dijeljenju tih nalaza s javnošću. Zanimljivo, među prvim objavljenim dokumentima nalaze se i fotografije određenih fenomena zabilježenih tijekom misija Apollo na Mjesecu. Kroz arhivu i sami možete "pronjuškati" na ovom mjestu.

Izjave nadležnih

Ministar Pete Hegseth istaknuo je kako su ovi dokumenti dugo poticali nagađanja te da je došlo vrijeme da ih javnost vidi. Ravnateljica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard potvrdila je da njezina služba aktivno koordinira deklasifikaciju unutar obavještajne zajednice kako bi osigurala maksimalnu dostupnost podataka. Svi materijali prošli su sigurnosnu provjeru, no naglašeno je kako mnogi od njih još uvijek nisu analizirani u pogledu rješavanja samih anomalija.

Fotografija iz misije Apollo 17

Ravnatelj FBI-a Kash Patel izjavio je da javnost prvi put ima pristup ovim podacima, naglašavajući predanost integritetu procesa i nacionalnoj sigurnosti. Administrator NASA-e Jared Isaacman dodao je kako je zadaća te agencije primijeniti najnaprednije znanstvene instrumente na prikupljene podatke. Prema njegovim riječima, NASA će ostati otvorena u pogledu onoga što je potvrđeno, kao i onoga što još uvijek ostaje nerazjašnjeno u dubinama svemira.