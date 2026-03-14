Tvorac Wordlea predstavio nešto izazovniju igru s riječima, Parseword

Autor hit web igre Wordle, lansirao je svoju novu dnevnu zagonetku s riječima inspiriranu kriptičnim križaljkama, koja igračima nudi složenije izazove i zahtijeva dublje poznavanje engleskog jezika

Sandro Vrbanus subota, 14. ožujka 2026. u 12:02

Josh Wardle, programer globalno poznat po svjetskom hitu Wordle, koji je 2022. godine prodan New York Timesu, vratio se na scenu s novim projektom pod nazivom Parseword. Igra je javno objavljena početkom ožujka te je dostupna besplatno, kao što je to bio i Wordle u svojim počecima. Za razliku od jednostavnog mehanizma pogađanja riječi kojim se proslavila prva dnevna mozgalica, Parseword se oslanja na bogatu tradiciju kriptičnih križaljki, nudeći dnevne izazove koji od korisnika zahtijevaju nešto višu razinu kreativnog razmišljanja, ali i jezičnih vještina.

Upravo zbog toga neki smatraju da nova Wardleova igra neće biti toliko popularna kao što je bio Wordle, no njega to ne zamara pretjerano. Za Guardian je izjavio: "Kad je riječ o viralnosti, da mi je cilj bio izraditi igru koja bi se u tome natjecala s Wordleom, ne bih nikad napravio Parseword".

Osnove jezične mozgalice

Temelj igre je dnevna zagonetka, koja se objavljuje svakoga dana u 15:30 prema lokalnom vremenu igrača. Svaki izazov sastoji se od kriptičnog nagovještaja – kratke, dvosmislene rečenice koja vodi do rješenja kroz razne jezične trikove poput kombiniranja dijelova riječi, anagrama, zamjene slova ili upotrebe homofona. Cilj je "parsirati", tj. dekriptirati ponuđenu rečenicu, rastaviti je na sastavne dijelove i ponovno je rekonstruirati u novu cjelinu, što podsjeća na klasične britanske kriptične križaljke, u ovom slučaju prilagođene digitalnom formatu.

Korisničko sučelje je intuitivno i prvo prikazuje zadatak, polje za unos odgovora i opcije za pomoć. Igrači kroz klikanje unose svoju interpretaciju rješenja, dok sustav provjerava njihovu logiku, a ne samo puki pogodak. Za korisnike koji naiđu na prepreke, dostupni su ograničeni tragovi koji otkrivaju dijelove rješenja. Tu su i ugrađeni tutoriali s ciljem pomoći početnicima u svladavanju osnova, poput prepoznavanja skrivenih riječi unutar drugih pojmova.

Više razina težine

Parseword nudi nekoliko razina težine, čime postaje znatno pristupačniji široj publici u usporedbi s tradicionalnim križaljkama. Početne razine educiraju igrače o trikovima poput spajanja riječi ili umetanja pojmova, dok napredne zagonetke testiraju duboko poznavanje engleskih idioma. Wardle poručuje da je igra primarno stvorena za osobni užitak u rješavanju, onima koji u tome uživaju, a razvijena je u suradnji s ljubiteljima kriptičnih formata.

Prve reakcije zajednice izrazito su pozitivne. Korisnici ističu veću dubinu i intelektualni izazov u usporedbi s Wordleom – dakle, za očekivati je da će ljubitelji riječi i leksika biti prvi koji će se "navući" na ovu web igru. Sadržaj se redovito ažurira, a igra ostaje besplatna, s otvorenim pozivom za sve ljubitelje zagonetki da testiraju svoje kognitivne granice.

