UAE zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Društvene mreže imaju godinu dana za prilagodbu novim pravilima, nakon čega će morati u potpunosti uskladiti svoje sustave s propisima koje uvodi UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati donijeli su nova pravila kojima će osobama mlađima od 15 godina biti zabranjeno korištenje društvenih mreža, čime su postali prva arapska država koja uvodi takvu mjeru. Odluka dolazi svega nekoliko dana nakon što je i britanska vlada najavila slična ograničenja za djecu mlađu od 16 godina.

Naime, prema novim pravilima tamošnje vlade, djeca mlađa od 15 godina neće smjeti otvarati, koristiti niti upravljati osobnim računima na društvenim mrežama. Također im neće biti dopušteno objavljivanje sadržaja, komentiranje, dijeljenje objava ili sudjelovanje u javnim grupama.

Kako prenosi Reuters, orisnici u dobi od 15 do 16 godina moći će koristiti društvene mreže, ali uz dodatne zaštitne mjere. One uključuju filtre za sadržaj primjeren dobi, ograničenja komunikacije s nepoznatim korisnicima, alate za upravljanje vremenom provedenim pred ekranom te mogućnosti roditeljskog nadzora.

Osim toga, nova regulativa obvezuje društvene mreže na uvođenje sustava provjere dobi koji uključuju digitalnu identifikaciju i tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji. Samostalno unošenje datuma rođenja više se neće smatrati prihvatljivim oblikom potvrde dobi korisnika.

Također, platforme će morati deaktivirati postojeće račune djece mlađe od 15 godina te poduzeti mjere kako bi spriječile zaobilaženje sustava provjere dobi. Istovremeno, zabranjeno će biti korištenje osobnih podataka djece za ciljano oglašavanje i profiliranje korisnika.