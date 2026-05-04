Ugašen je nekad vrlo popularni Ask.com, osnovan kao Ask Jeeves

Web tražilica koja je nudila odgovore na pitanja napisana prirodnim jezikom pokrenuta je pod nazivom Ask Jeeves prije gotovo 30 godina, a s početkom svibnja službeno je ugašena

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 07:12

Oni koji su krajem devedesetih godina imali pristup Internetu (i bili dovoljno stari da ga koriste) vjerojatno se sjećaju da se tada, u vremenima prije Googlea, za pretraživanje Interneta koristilo servise poput Altaviste ili ovoga kojem danas pišemo epitaf – Ask Jeeves. Potonji nije bio puka tražilica, već servis osmišljen kao digitalni batler Jeeves, kojeg ste mogli prirodnim jezikom nešto pitati, a on bi vam, u skladu sa svojim mogućnostima, ponudio odgovore – sve to više od četvrt stoljeća prije pojave danas megapopularnih AI chatbota.

Projekt Ask Jeeves su 1996. godine u Kaliforniji pokrenuli Garrett Gruener i David Warthen pod tim imenom, a glavni lik Jeeves je ušao u internetsku kulturu kao uglađeni Englez koji "zna sve" i nudi personalizirane odgovore. Na vrhuncu svoje popularnosti i u doba dot-com booma, 1999. godine, tvrtka je izašla na burzu, a Jeeves je postao svojevrsna ikona pop-kulture.

"Ubili" ga Google i chatboti

Ipak, dolazak Googlea i razvoj novih algoritama za rangiranje rezultata promijenili su pravila igre na webu. Ask Jeeves se počeo boriti s preciznošću svojih rezultata, ali i privlačenjem korisnika. Tako je 2005. godine kompaniju preuzeo konglomerat InterActiveCorp za 1,85 milijardi dolara, što je dovelo do promjene naziva u jednostavniji Ask.com i "umirovljenja" slavnog batlera 2006. godine (osim u Velikoj Britaniji, gdje je služio još deset godina nakon toga).

Nakon još nekoliko godina pokušaja da se natječu s Googleom, Ask.com je 2010. godine službeno odustao od razvoja vlastitog algoritma za pretraživanje. Otpustili su stotine inženjera i prebacili se na model koji "outsourcea" modele, odnosno preuzima rezultate drugih tražilica. Imali su i pokušaj lansiranja Ask Toolbara, alata koji bi se naselio u preglednik i tamo nudio odgovore, no to je češće bilo okarakterizirano kao malware i smetnja negoli stvarna pomoć.

Konačni udarac Ask.com-u zadali su AI chatboti, alati koji daju odgovore kakve su – vjerojatno – prije tri desetljeća sanjali njegovi tvorci. Servis je ugašen 1. svibnja, a na njegovo se donedavnoj početnoj stranici nalazi tek zahvala svima koji su na njemu radili svih ovih godina.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi