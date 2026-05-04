Ugašen je nekad vrlo popularni Ask.com, osnovan kao Ask Jeeves
Web tražilica koja je nudila odgovore na pitanja napisana prirodnim jezikom pokrenuta je pod nazivom Ask Jeeves prije gotovo 30 godina, a s početkom svibnja službeno je ugašena
Oni koji su krajem devedesetih godina imali pristup Internetu (i bili dovoljno stari da ga koriste) vjerojatno se sjećaju da se tada, u vremenima prije Googlea, za pretraživanje Interneta koristilo servise poput Altaviste ili ovoga kojem danas pišemo epitaf – Ask Jeeves. Potonji nije bio puka tražilica, već servis osmišljen kao digitalni batler Jeeves, kojeg ste mogli prirodnim jezikom nešto pitati, a on bi vam, u skladu sa svojim mogućnostima, ponudio odgovore – sve to više od četvrt stoljeća prije pojave danas megapopularnih AI chatbota.
Projekt Ask Jeeves su 1996. godine u Kaliforniji pokrenuli Garrett Gruener i David Warthen pod tim imenom, a glavni lik Jeeves je ušao u internetsku kulturu kao uglađeni Englez koji "zna sve" i nudi personalizirane odgovore. Na vrhuncu svoje popularnosti i u doba dot-com booma, 1999. godine, tvrtka je izašla na burzu, a Jeeves je postao svojevrsna ikona pop-kulture.
"Ubili" ga Google i chatboti
Ipak, dolazak Googlea i razvoj novih algoritama za rangiranje rezultata promijenili su pravila igre na webu. Ask Jeeves se počeo boriti s preciznošću svojih rezultata, ali i privlačenjem korisnika. Tako je 2005. godine kompaniju preuzeo konglomerat InterActiveCorp za 1,85 milijardi dolara, što je dovelo do promjene naziva u jednostavniji Ask.com i "umirovljenja" slavnog batlera 2006. godine (osim u Velikoj Britaniji, gdje je služio još deset godina nakon toga).
Nakon još nekoliko godina pokušaja da se natječu s Googleom, Ask.com je 2010. godine službeno odustao od razvoja vlastitog algoritma za pretraživanje. Otpustili su stotine inženjera i prebacili se na model koji "outsourcea" modele, odnosno preuzima rezultate drugih tražilica. Imali su i pokušaj lansiranja Ask Toolbara, alata koji bi se naselio u preglednik i tamo nudio odgovore, no to je češće bilo okarakterizirano kao malware i smetnja negoli stvarna pomoć.
Konačni udarac Ask.com-u zadali su AI chatboti, alati koji daju odgovore kakve su – vjerojatno – prije tri desetljeća sanjali njegovi tvorci. Servis je ugašen 1. svibnja, a na njegovo se donedavnoj početnoj stranici nalazi tek zahvala svima koji su na njemu radili svih ovih godina.