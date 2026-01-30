Uz TrueStay ne morate čitati stotine recenzija prije nego što rezervirate smještaj

Mladi tim stručnjaka iz srbijanskog startupa UkisAI predstavio je ovih dana TrueStay, inovativnu web aplikaciju dizajniranu za rješavanje sve prisutnijeg problema "informacijskog preopterećenja" prilikom rezervacije smještaja. Njihov sustav omogućuje korisnicima da jednostavno zalijepe poveznicu s popularnih platformi Airbnb ili Booking, nakon čega umjetna inteligencija analizira sve dostupne recenzije. Time se eliminira potreba za ručnim pregledavanjem i čitanjem stotina stranica komentara, među kojima vam lako nešto može promaknuti i uništiti vam planirani odmor.

Ideja realizirana preko vikenda

Ideja za projekt proizašla je iz osobnog iskustva osnivača tijekom nedavnog putovanja, kada su uvidjeli da standardni AI alati, poput ChatGPT-a, često pružaju samo površne informacije te ne uspijevaju detektirati specifične, duboko skrivene kritike napisane u recenzijama. Nakon toga dobili su ideju – pa su tijekom samo jednog vikenda razvili rješenje koje će riješiti njihov, a vjerojatno i problem mnogih koji traže smještaj preko Interneta. Servis su izradili koristeći vlastiti open source alat za AI proizvode Vibe-ukis, što im je značajno ubrzalo proces.

Iza projekta stoje Jovan Kiš, student na pariškoj Sorbonni te Filip Urošević, čija je tvrtka UkisAI registrirana u SAD-u i trenutačno je u drugoj godini poslavanja, dok razvojni tim radi iz Srbije. Tehničku osnovu platforme TrueStay čine modeli Gemini 3 Pro i Gemini 3 Flash integrirani u prilagođeni agentski način rada. Takav sustav omogućuje automatizirano prikupljanje podataka sa stranica za iznajmljivanje te generiranje sažetka ključnih pitanja poput kvalitete Interneta, sigurnosti susjedstva i stvarnog stanja objekta.

Lako do preporuke

Sustav, ukratko rečeno, radi ovako: kad pronađete željeni smještaj na Bookingu ili Airbnbu, samo link na njega "zalijepite" u TrueStay i nakon otprilike pola minute dobivate sažetak recenzija, istaknute ključne prednosti i nedostatke, ocjenu vrijednosti za novac, savjete i općenitu ocjenu koja vam kaže – trebate li rezervirati smještaj tamo ili ne. Dodatno pri pretraživanju možete istaknuti i svoje preferencije, na koje će se analiza dodatno fokusirati (prihvatljivost kućnih ljubimaca, kvaliteta doručka ili Wi-Fi veze, itd). Rezultate je moguće poslati si na e-mail, izvesti u Excel ili podijeliti s kontaktima.

Posebna pozornost posvećena je točnosti podataka kroz sustav koji, primjerice, razlikuje nove od starijih recenzija. Time se osigurava da analize odražavaju trenutno stanje objekta, uzimajući u obzir jesu li vlasnici u međuvremenu otklonili ranije prijavljene nedostatke. Posebno nam se korisnim čini i to što sustav analizira baš sve recenzije, napisane na bilo kojem jeziku, pa sažetak daje na engleskom – eliminirajući i jezičnu barijeru koja bi mogla "sakriti" neke mane smještaja.

Besplatno i bez registracije

U trenutnoj fazi razvoja, TrueStay je potpuno besplatan za korištenje i ne zahtijeva registraciju korisnika. Primarni cilj razvojnog tima je stvaranje navike kod putnika, kako bi platforma postala nezaobilazan dio procesa planiranja putovanja. Iako su planovi za buduću monetizaciju u razmatranju, fokus tvrtke za sada ostaje na širenju baze korisnika i optimizaciji korisničkog iskustva – otkrio nam je jedan od pokretača servisa, Jovan Kiš.