Vijetnam zakonom skraćuje reklame na YouTubeu

Za sve korisnike YouTubea i općenito posjetitelje internetskih stranica pretrpanih oglasima stižu dobre vijesti – no samo ako žive u Vijetnamu. Tamošnja je vlada prva u svijetu donijela propise kojima se uvodi stroža kontrola online oglašavanja. Prema tim pravilima, koja stupaju na snagu 15. veljače, svi video oglasi i sekvence s pokretnim slikama morat će se moći preskočiti u roku od najviše – pet sekundi.

Ta je mjera osmišljena upravo za usluge poput YouTubea, gdje dugometražni oglasi, koji se ne mogu preskočiti, trenutačno mogu trajati od sedam pa sve do trideset sekundi, ovisno o vrsti sadržaja i uređaju na kojem se video gleda.

Zaštita potrošača

Osim ograničenja trajanja video reklama, nova regulativa odnosi se i na statične oglase. Platformama više neće biti dopušteno prisiljavati korisnike na čekanje prije nego što im se omogući zatvaranje reklamnih bannera. Time se nastoji smanjiti nametljivost digitalnog marketinga i poboljšati korisničko iskustvo na Internetu – što bi vjerojatno pozdravili i korisnici u ostatku svijeta, ne samo u Vijetnamu.

Poseban fokus stavljen je na takozvane pop-up oglase koji se pojavljuju tijekom pregledavanja sadržaja i djelomično ili potpuno prekrivaju zaslon. Propisi nalažu da takvi oglasi ne smiju koristiti lažne ili obmanjujuće gumbe za zatvaranje. Dizajn oglasa mora biti takav da korisniku omogući uklanjanje reklame jednom jedinom radnjom, čime se želi stati na kraj manipulativnim praksama u digitalnom prostoru.

Zakon predviđa i brzu reakciju u slučaju kršenja propisa ili objave nezakonitog sadržaja. Oglašivači, pružatelji usluga i distributeri sadržaja dužni su ukloniti nezakonite oglase u roku od 24 sata nakon primitka službenog zahtjeva. U proces nadzora uključene su i telekomunikacijske tvrtke te pružatelji internetskih usluga. Oni će također biti obvezni blokirati pristup ilegalnim oglasima i uslugama unutar 24 sata od primanja službenog zahtjeva.