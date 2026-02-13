WSJ: SAD prokrijumčario tisuće Starlink terminala u Iran

Nakon što je iranski režim brutalno ugušio prosvjede, američka administracija je u tajnoj operaciji poslala tisuće Starlink terminala kako bi disidentima osigurala pristup internetu

Bug.hr petak, 13. veljače 2026. u 13:00

Trumpova administracija potajno je poslala tisuće Starlink terminala u Iran nakon što je režim prošlog mjeseca brutalno ugušio demonstracije, potvrdili su američki dužnosnici za The Wall Street Journal. Ovaj potez predstavlja napor da se disidentima omogući pristup Internetu nakon što je Teheran gotovo u potpunosti blokirao mrežnu povezanost u zemlji.

Nakon što su iranske vlasti u siječnju ugušile rastuće nemire ubivši tisuće prosvjednika i drastično ograničivši pristup Internetu, Sjedinjene Američke Države su prokrijumčarile otprilike šest tisuća satelitskih internetskih kompleta u zemlju. Prema pisanju WSJ ovo je prvi put da je SAD izravno poslao Starlink u Iran. State Department je u prethodnim mjesecima kupio gotovo sedam tisuća Starlink terminala, od čega je većina kupljena u siječnju, s ciljem da se pomogne antirežimskim aktivistima u zaobilaženju internetskih blokada. Do kupnje je došlo nakon što su visoki dužnosnici Trumpove administracije odlučili preusmjeriti dio sredstava iz drugih inicijativa za slobodu interneta u Iranu upravo za nabavu Starlink terminala. Predsjednik Trump bio je upoznat s isporukama, navode dužnosnici, ali nije poznato je li on osobno ili netko drugi izravno odobrio plan.

Teheran je više puta optužio Washington, bez iznošenja dokaza, za poticanje narodnog nezadovoljstva i organiziranje prošlomjesečnih prosvjeda u zemlji od devedeset milijuna ljudi. Iranci su prosvjedovali zbog višegodišnjeg lošeg gospodarskog upravljanja, slabljenja valute i tvrdokorne vladavine. Iako je SAD negirao bilo kakvu povezanost s ustankom, operacija sa Starlinkom pokazuje da je Trumpova administracija učinila više na podršci antirežimskim naporima nego što se dosad znalo. Bijela kuća je odbila komentirati ove navode.

Debata unutar administracije: Starlink protiv VPN-a

Posjedovanje Starlink terminala tvrtke Elona Muska u Iranu je ilegalno i nosi rizik višegodišnje zatvorske kazne. Represivni režim strogo ograničava pristup neovisnim i stranim medijima. Unatoč tome, deseci tisuća Iranaca posjeduju satelitske terminale, koristeći ih za održavanje kontakta s istomišljenicima i dijeljenje informacija izvan kontrole vladinih vatrozida (firewalla) i cenzora. Iranske vlasti pretražuju domove i krovove osumnjičenih u potrazi za dokazima o korištenju Starlinka.

Odluka administracije da nabavi Starlink sustave donesena je usred internih rasprava o tome hoće li preusmjeravanje sredstava potkopati druge važne američke programe koji financiraju pristup internetu u Iranu, prvenstveno putem virtualnih privatnih mreža (VPN). Mjesecima su visoki dužnosnici zagovarali Starlink kao najbolji način podrške antirežimskim pokretima, dok su se drugi zalagali za nastavak financiranja VPN-ova. Stručnjaci za slobodu interneta i drugi američki dužnosnici upozoravali su da bi smanjenje sredstava za VPN-ove moglo ugroziti iranske disidente. Tvrdili su da rad na Starlinku bez VPN-a olakšava iranskim vlastima geolociranje korisnika, dodajući da su VPN-ovi dostupniji i isplativiji za širu populaciju.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi