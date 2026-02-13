WSJ: SAD prokrijumčario tisuće Starlink terminala u Iran

Nakon što je iranski režim brutalno ugušio prosvjede, američka administracija je u tajnoj operaciji poslala tisuće Starlink terminala kako bi disidentima osigurala pristup internetu

Trumpova administracija potajno je poslala tisuće Starlink terminala u Iran nakon što je režim prošlog mjeseca brutalno ugušio demonstracije, potvrdili su američki dužnosnici za The Wall Street Journal. Ovaj potez predstavlja napor da se disidentima omogući pristup Internetu nakon što je Teheran gotovo u potpunosti blokirao mrežnu povezanost u zemlji.

Nakon što su iranske vlasti u siječnju ugušile rastuće nemire ubivši tisuće prosvjednika i drastično ograničivši pristup Internetu, Sjedinjene Američke Države su prokrijumčarile otprilike šest tisuća satelitskih internetskih kompleta u zemlju. Prema pisanju WSJ ovo je prvi put da je SAD izravno poslao Starlink u Iran. State Department je u prethodnim mjesecima kupio gotovo sedam tisuća Starlink terminala, od čega je većina kupljena u siječnju, s ciljem da se pomogne antirežimskim aktivistima u zaobilaženju internetskih blokada. Do kupnje je došlo nakon što su visoki dužnosnici Trumpove administracije odlučili preusmjeriti dio sredstava iz drugih inicijativa za slobodu interneta u Iranu upravo za nabavu Starlink terminala. Predsjednik Trump bio je upoznat s isporukama, navode dužnosnici, ali nije poznato je li on osobno ili netko drugi izravno odobrio plan.

Teheran je više puta optužio Washington, bez iznošenja dokaza, za poticanje narodnog nezadovoljstva i organiziranje prošlomjesečnih prosvjeda u zemlji od devedeset milijuna ljudi. Iranci su prosvjedovali zbog višegodišnjeg lošeg gospodarskog upravljanja, slabljenja valute i tvrdokorne vladavine. Iako je SAD negirao bilo kakvu povezanost s ustankom, operacija sa Starlinkom pokazuje da je Trumpova administracija učinila više na podršci antirežimskim naporima nego što se dosad znalo. Bijela kuća je odbila komentirati ove navode.

Debata unutar administracije: Starlink protiv VPN-a

Posjedovanje Starlink terminala tvrtke Elona Muska u Iranu je ilegalno i nosi rizik višegodišnje zatvorske kazne. Represivni režim strogo ograničava pristup neovisnim i stranim medijima. Unatoč tome, deseci tisuća Iranaca posjeduju satelitske terminale, koristeći ih za održavanje kontakta s istomišljenicima i dijeljenje informacija izvan kontrole vladinih vatrozida (firewalla) i cenzora. Iranske vlasti pretražuju domove i krovove osumnjičenih u potrazi za dokazima o korištenju Starlinka.

Odluka administracije da nabavi Starlink sustave donesena je usred internih rasprava o tome hoće li preusmjeravanje sredstava potkopati druge važne američke programe koji financiraju pristup internetu u Iranu, prvenstveno putem virtualnih privatnih mreža (VPN). Mjesecima su visoki dužnosnici zagovarali Starlink kao najbolji način podrške antirežimskim pokretima, dok su se drugi zalagali za nastavak financiranja VPN-ova. Stručnjaci za slobodu interneta i drugi američki dužnosnici upozoravali su da bi smanjenje sredstava za VPN-ove moglo ugroziti iranske disidente. Tvrdili su da rad na Starlinku bez VPN-a olakšava iranskim vlastima geolociranje korisnika, dodajući da su VPN-ovi dostupniji i isplativiji za širu populaciju.