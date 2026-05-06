Za više privatnosti: Chrome dopušta dijeljenje tek približne lokacije

Google je predstavio zanimljivu nadogradnju privatnosti za svoj preglednik Chrome na Android platformi. Nova funkcija omogućuje korisnicima da internetskim stranicama, koje to zatraže, daju pristup samo svojoj približnoj lokaciji, umjesto dosadašnjih preciznih koordinata. Tim potezom nastoji se uspostaviti ravnoteža između korisne funkcionalnosti web stranica, koje ovise o lokacijskim uslugama, kao i zaštite osobnih podataka.

Precizne koordinate nisu uvijek nužne

Iako su precizni podaci o lokaciji ključni za određene usluge, poput naručivanja dostave ili pronalaženja najbližeg bankomata, Google naglašava da mnoge usluge mogu nesmetano funkcionirati i s manje preciznim podacima. Primjerice, za pregled lokalne vremenske prognoze ili čitanje regionalnih vijesti, sustavu nije potrebna sasvim točna adresa korisnika – i to je područje gdje će nova funkcija biti od najveće koristi.

Dijeljenjem približne lokacije korisnici dobivaju izravnu kontrolu nad time koliko informacija žele podijeliti s određenim web mjestom. Važno je napomenuti da opcija dijeljenja precizne lokacije ostaje dostupna za situacije u kojima je ona nužna, poput navigacije, čime je osigurano da korisničko iskustvo i praktičnost aplikacija ostanu nepromijenjeni.

Trenutačno je ova značajka dostupna isključivo na mobilnim uređajima s operacijskim sustavom Android. Ipak, iz Googlea su potvrdili kako se u nadolazećim mjesecima planira proširenje ove funkcionalnosti i na desktop verziju, dok inačicu za iOS u ovom kontekstu ne spominju.

Osim promjena za krajnje korisnike, Google priprema i nove programske alate (API) za web developere. Ovi će alati omogućiti programerima da u svojim zahtjevima jasno naznače je li im za rad stranice doista potrebna precizna lokacija ili je približna informacija dovoljna za ispravno funkcioniranje servisa.