ZdrAVKO već prvog dana "zakašljao" zbog prevelikog interesa javnosti. Doznali smo detalje

Ovoga tjedna lansiran je digitalni asistent namijenjen unaprjeđenju zdravstvene pismenosti i lakšem pristupu informacijama, no već u prvim satima popustio je pod navalom – istražili smo zašto

Ovog su utorka Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva predstavili svojeg novog digitalnog zdravstvenog asistenta pod nazivom ZdrAVKO. Alat je to temeljen na tehnologiji chatbota, dostupan unutar WhatsAppa, s kojim građani mogu porazgovarati o nizu tema. Plan je tim kanalom pružati provjerene informacije o preventivnim zdravstvenim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i svemu što je vezano uz očuvanje zdravlja i prevenciju, poput savjeta i servisnih informacija.

No, već u prvim satima rada korisnici su primijetili da ZdrAVKO "kašljuca", odnosno da ne odgovara na pitanja. I sami smo ga tada testirali i uvjerili se u to, pa smo se za pojašnjenje obratili nadležnima. Iz HZJZ-a te od samog autora rješenja smo doznali tko stoji iza svega, na kojoj je platformi alat zasnovan te koliko je cijela priča koštala i, najvažnije, zašto je u prvim satima rada bilo određenih poteškoća.

Koja je kompanija izradila ZdrAVKa?

Za realizaciju je angažirana tvrtka Virtualni eventi (poznatija po svojem brendu WoomAI, pod kojim ih tržište percipira), a rješenje je razvijeno na tehnologiji Infobipa. Virutalni eventi su globalni partner Infobipa za razvoj rješenja u području konverzacijskog AI-a. Ovo nije klasični chatbot, već AI asistent koji razumije namjeru korisnika i daje kontekstualne odgovore, uz mogućnost vođenja složenijih razgovora i automatizacije procesa. Izrađen je na Infobipovoj tehnologiji za AI, koja omogućuje pouzdanu orkestraciju razgovora, integracije i skaliranje komunikacije, rekao nam je Tom Gavazzi iz WoomAI-ja.

Koliko je projekt koštao i je li za njega proveden natječaj?

Troškovi su bili 6.000 eura za izradu ZdrAVKA, 7.000 eura za oglašavanje te 2.000 eura za izradu vizuala. S obzirom na cijenu nije bilo potrebno provoditi javnu nabavu. To je bila više jedna entuzijastička suradnja da vidimo možemo li na ovaj način pridonijeti zdravlju nacije.

U čemu je bio problem sa sustavom prvog dana?

Do kvara je došlo do naglog neočekivanog porasta broja korisnika. Jučer (utorak, op.a.) je u jednom trenutku, negdje oko 22h, ZdrAVKU pristiglo gotovo istovremeno više od 3.000 upita, što mu je izazvalo određene tehničke/programske probleme. Danas (srijeda, op.a.) se on javio porukom na WhatsApp da je trenutno u kvaru i da će se čim bude spreman dalje odgovarati. Dakle, osnovni uzrok problema bio je preveliki broj istovremenih upita. Kasnije je to došlo i do više od 5.000 u istom trenu. Sad smo pojačali kapacitet i nadamo se da neće više biti ispada.

Uključuje li cijena projekta i troškove održavanja, debugiranja i nadogradnje sustava?

Na osnovi dosadašnjih iskustava sa AI asistentima u RH nismo mogli predvidjeti takav interes. Bili smo sigurni da je to potrebno i utemeljeno na WHO preporukama no nismo mislili da ćemo trebati održavanje, debugiranje i sl. u tako kratkom roku. Uglavnom taj dio ćemo sad u hodu dogovarati sa izvršiteljima. Popravak jučerašnjeg kvara išao je iz ovih 6.000 eura, pa vezano za otklanjanje jučerašnjeg kvara HZJZ nema dodatnog troška. To se sada reguliralo i ne bi trebalo biti više problema. Bili bismo jako zadovoljni da dođe i do 100.000 upita u istom trenutku i da i to popravimo, dodao je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a Tomislav Benjak.

Uobičajeni početak razgovora sa ZdrAVKOm

Sustav sada radi

Nakon tehničkog sastanka i povećanja kapaciteta, možemo i sami potvrditi da ZdrAVKO funkcionira, tj. može odgovarati na pitanja koja su u njegovoj domeni. Jednom kad mu se putem WhatsAppa obratite, prvo će vas dočekati pozdravna poruka, a nakon toga morat ćete pročitati i prihvatiti uvjete korištenja. Nakon toga, slanjem poruke "info" otvara vam se izbornik s dostupnim temama, a možete i sami odabrati temu o kojoj želite pričati. One su ograničene na informacije iz domene HZJZ-a, a kad alat dođe do svoje "granice znanja" uputit će vas na to kome se sljedećem trebate obratiti.

