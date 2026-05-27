Apple bi u iOS-u 27 mogao omogućiti podršku za Google Cast

Ova bi promjena korisnicima mogla omogućiti da Google Cast i slične servise koriste kao zadani način bežičnog streamanja sadržaja s iPhonea na televizore i zvučnike, čime će Apple zadovoljiti europske zakone

Apple navodno priprema jednu od većih promjena vezanih uz bežično streamanje sadržaja na iPhoneu. Prema informacijama koje donosi Bloombergov novinar Mark Gurman, tvrtka radi na podršci za Google Cast i druge alternative AirPlayu unutar nadolazećeg iOS-a 27.

Ako se to ostvari, Apple bi korisnicima po prvi puta mogao omogućiti korištenje streaming protokola trećih strana na sistemskoj razini, uključujući mogućnost postavljanja zadanog načina za bežično povezivanje iPhonea s televizorima i zvučnicima. Trenutno je jedini ugrađeni protokol za takvu vrstu povezivanja Appleov AirPlay.

Kako navodi Gurman, razlog za ovo proširenje podrške vjerojatno leži u usklađivanju s europskim Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) te za sada nije poznato hoće li nova funkcionalnost biti dostupna samo u Europskoj uniji ili globalno.

Više informacija bit će poznato 8. Lipnja kada će Apple na WWDC-u predstaviti nove verzije operativnih sustava, uključujući i iOS 27.