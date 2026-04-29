Apple navodno donosi tri nova AI alata za uređivanje fotografija u iOS-u 27

Apple bi u lipnju trebao predstaviti iOS 27 s nizom AI noviteta, uključujući i unaprijeđene mogućnosti obrade fotografija

Apple će 8. lipnja na WWDC-u predstaviti iOS 27, a prema dosadašnjim informacijama riječ je o verziji operativnog sustava koja bi trebala donijeti veći iskorak u području umjetne inteligencije. Uz dugo najavljivanu napredniju Siri, koju bi trebali pokretati Gemini modeli, fokus će biti i na novim mogućnostima unutar Photosa.

Naime, kako prenosi Bloomberg, Photos bi trebao dobiti novu sekciju unutar sučelja za uređivanje nazvanu Apple Intelligence Tools, u kojoj će se nalaziti tri nova AI alata, Extend, Enhance i Reframe, uz već postojeći Clean Up.

Alat Extend omogućit će proširivanje fotografija izvan originalnog kadra generiranjem dodatnog sadržaja, dok će Enhance automatski poboljšavati boje, osvjetljenje i ukupnu kvalitetu slike. S druge strane Reframe je namijenjen prostornim fotografijama, odnosno 3D formatu razvijenom za Vision Pro te će omogućiti promjenu perspektive nakon snimanja. Clean Up, s kojim su korisnici iOS-a već neko vrijeme upoznati, omogućuje uklanjanje neželjenih objekata sa slike.

Ipak, razvoj novih značajki navodno ne teče bez poteškoća. Kako navode Bloombergovi izvori, alati Extend i Reframe zasad ne rade dovoljno pouzdano u internim testiranjima, zbog čega bi Apple mogao odgoditi njihovo uvođenje ili ih dodatno doraditi prije službenog lansiranja. Kritike su već upućene i postojećem alatu Clean Up, koji ponekad ostavlja vizualne artefakte ili netočno popunjava uklonjene dijelove fotografije.