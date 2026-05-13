Gdje gledati Dinamo - Rijeka? Osiguran besplatan prijenos finala Kupa, dostupan i u inozemstvu

Vječni rivali GNK Dinamo i HNK Rijeka večeras se u Osijeku bore za Rabuzinovo sunce. Utakmica počinje u 18 sati, a donosimo sve detalje o tome gdje možete pratiti izravan prijenos

Nogometna sezona 2025/2026 u Hrvatskoj dostiže svoj vrhunac. Večeras od 18 sati, na prekrasnoj Opus Areni u Osijeku, na rasporedu je finale Hrvatskog nogometnog kupa u kojem se sastaju dva stara rivala - Dinamo i Rijeka. Ulog je velik. Dinamo, nakon osiguranog naslova prvaka, lovi dvostruku krunu i potvrdu apsolutne dominacije, dok Rijeka traži spas sezone i obranu titule pobjednika Kupa, čime bi svojim navijačima donijela neizmjernu radost. Očekuje se ispunjen stadion i fantastična atmosfera, a za sve one koji nisu uspjeli doći do ulaznice, imamo dobre vijesti.

Prijenos dostupan svima!

Jedno od najčešćih pitanja uoči velikih utakmica jest gdje se može pratiti prijenos. Ovoga puta, odgovor će razveseliti sve ljubitelje nogometa. Glavni nositelj prava, Hrvatski telekom, osigurao je da spektakl iz Osijeka bude dostupan svima. Utakmicu će, kao i obično, prenositi kanal MAXSport 1, dostupan korisnicima MAXtv i Iskon TV platforme. No, prava poslastica je odluka da se omogući i potpuno besplatan prijenos uživo putem službenog YouTube kanala MAXSport televizije.

Ovaj potez znači da će finale Kupa moći pratiti baš svi, bez obzira na to imaju li pretplatu ili ne. Štoviše, YouTube prijenos nije geografski ograničen, što znači da će u borbi za Rabuzinovo sunce moći uživati i brojni navijači izvan granica Hrvatske. Dovoljno je imati internetsku vezu i udobno se smjestiti pred ekran po vašem izboru.

Koga sve ovo zanima?

Osima navijača Dinama, Rijeke i općenito zaljubljenika u nogomet, finale Kupe zanimljivo je čak i navijačima Hajduka - jer ako Dinamo pobijedi, HNK Hajduk bi u europskim kvalifikacijama krenuo u pretkolima za Europsku ligu, što je značajno jer u određenom raspletu (da sada ne idemo u detalje) imali bi mogućnost nastavljanja natjecanja i uz izgubljenu utakmicu (u Konferencijskoj ligi).