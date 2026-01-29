10.000 skenova mozga otkriva zašto se pamćenje pogoršava s godinama

Dosad najdetaljnija slika daje jasan uvid u to kako se strukturne promjene u mozgu odvijaju s protokom vremena i kako su one povezane s pamćenjem

Mladen Smrekar četvrtak, 29. siječnja 2026. u 15:01
Nalazi sugeriraju da pad pamćenja sa starenjem nije samo stvar jedne regije ili jednog gena; on odražava široku biološku ranjivost u strukturi mozga koja se akumulira tijekom desetljeća Freepik

Naše epizodno pamćenje, odnosno sposobnost prisjećanja prošlih događaja i iskustava opada s godinama, ali nitko nije sasvim siguran kako i zašto se to događa. Istraživači Sveučilišta u Oslu provjerili su utječe li ovaj gubitak pamćenja na sve podjednako ili ovisi o individualnim faktorima rizika, poput gena APOE ε4 povezanog s Alzheimerovom bolešću.

Norvepki istraživači su usporedili podatke 3737 kognitivno zdravih osoba, uključujući 10.343 MRI snimke, i dobili dosad najdetaljniju slika o tome kako se strukturne promjene u mozgu odvijaju s godinama i kako su povezane s pamćenjem Freepik

Dobivena slika je složena i pokazuje da pad pamćenja nije povezan s promjenama u samo jednom području mozga. Smanjenje volumena moždanog tkiva doista je povezano s lošijim epizodnim pamćenjem, ali ta povezanost nije ujednačena. Ona postaje mnogo jasnija s godinama, posebno kod starijih od 60 godina, a najjača je kod ljudi čiji se mozak smanjivao brže od prosjeka.

Predispozicije i procesi

"Kognitivni pad i gubitak pamćenja nisu samo posljedica starenja, već manifestacije individualnih predispozicija i procesa povezanih sa starenjem koji omogućuju neurodegenerativne procese i bolesti“, komentiraju istraživači nalaze studije objavljene u časopisu Nature Communications.

Dob utječe na promjene u mozgu, ali slika je ipak puno složenija D. Vidal-Piñeiro, Ø. Sørensen, M. Strømstad i sur.

Tretmani koji usporavaju ili sprečavaju gubitak pamćenja trebali bi, kažu, ubuduće ciljati više područja mozga, a što se ranije započnu to će biti učinkovitiji. Dobra je vijest da će iste terapije vjerojatno djelovati na osobe s ili bez gena APOE ε4, jer se čini da su temeljni mehanizmi zajednički.



