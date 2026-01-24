AI otkriva depresiju iz glasovnih poruka na WhatsAppu

Zahvaljujući strojnom učenju, suptilni akustični obrasci u glasovnim porukama mogu pomoći u identificiranju depresivnih osoba s iznenađujućom točnošću

Mladen Smrekar subota, 24. siječnja 2026. u 12:00
Neki su medicinski LLM-ovi bili točni u otkrivanju više od 90 % slučajeva depresije kod žena, ali je ta točnost kod muškaraca pala na 78 posto 📷 Freepik
Neki su medicinski LLM-ovi bili točni u otkrivanju više od 90 % slučajeva depresije kod žena, ali je ta točnost kod muškaraca pala na 78 posto Freepik

Novi medicinski LLM postigao je više od 91 posto točnosti u dijagnosticiranju velikog depresivnog poremećaja nakon analize kratke audio snimke na WhatsAppu u kojoj sudionici opisuju svoj tjedan. Tako barem tvrdi studija Medicinskog fakulteta Santa Casa de São Paulo, objavljena u časopisu PLOS Mental Health.

Govorni obrasci

Autori su pritom koristili skup podataka za treniranje svojih LLM-ova sa sedam različitih podmodela i skup podataka za testiranje LLM-ova, a u istraživanju su korištene audio snimke koje su pacijenti slali liječnicima u trenucima kad su pokazivali simptome.

Obuka, testiranje i vrste glasovnih zadataka 📷 Victor H. O. Otani i sur.
Obuka, testiranje i vrste glasovnih zadataka Victor H. O. Otani i sur.

Zanimljivo, LLM-ovi su pokazali veću točnost pri klasifikaciji depresije kod žena (91,0 posto) nego kod muškaraca (75 posto) iz glasnovnih poruka u kojima su opisivali svoj tjedan. Istraživači tu razliku objašnjavaju većim brojem sudionica u skupu podataka za obuku modela, ali i razlikama u govornim obrascima između muškaraca i žena.

Strojnim učenjem do dijagnoze

Sličnije rezultate između muškaraca i žena LLM-ovi su pokazali kad su ispitanici trebali brojati do 10; tada se ta razlika u prepoznavanju simptoma smanjila na 82 posto kod žena i 78 posto kod muškaraca.

U studiji je precijenjeno sedam algoritama 📷 Victor H. O. Otani i sur.
U studiji je precijenjeno sedam algoritama Victor H. O. Otani i sur.

"Naša studija pokazuje da suptilni akustični obrasci u spontanim glasovnim porukama na WhatsAppu mogu pomoći u identificiranju depresivnih profila s iznenađujućom točnošću korištenjem strojnog učenja”, zaključuju autori koji se nadaju da bi daljnje usavršavanje modela moglo dovesti do jeftinog i praktičnog načina otkrivanja depresije, ali i do drugih kliničkih i istraživačkih primjena.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi