BERT otkrio pola milijuna lažnih radova o istraživanju raka

Analiza milijuna studija otkrila je obrasce koji sugeriraju da značajan dio literature nije pouzdan, a najugroženija je istinitost radova o raku želuca, jetre, kostiju i pluća

Australski istraživači osmislili su alat za strojno učenje koji uočava znakove masovno proizvedene znanosti, a njegov prvi veliki test sugerira da bi razmjeri mogli biti zapanjujući. Novi alat analizirao je 2,6 milijuna studija o raku nastalih između 1999. i 2024. godine te identificirao više od 250.000 radova koji su možda nastali u "tvornicama papira". U njima su otkriveni ​​obrasci pisanja slični člancima koji su već povučeni zbog sumnje na izmišljotine.

Broj lažnih radova raste već godinama, uočili su australski istraživači Baptiste Scancar, Jennifer A Byrne, David Causeur, Adrian G. Barnett

"Tvornice papira su tvrtke koje prodaju lažne ili nekvalitetne znanstvene studije. Proizvode ih u industrijskim razmjerima, a naši nalazi sugeriraju da je problem daleko veći nego što se mislilo“, upozoravaju istraživači Tehnološkog sveučilišta Queensland (QUT) koji su jezični model BERT obučili da prepozna suptilne tekstualne "otiske prstiju" koji se više puta pojavljuju na poznatim proizvodima tvornica papira. Tako su, kažu, dobili znanstveni filter za neželjenu poštu koji je sumnjive radove ispravno identificirao u 91 % slučajeva.

Testiranje mogućnosti

Broj označenih radova dramatično se povećao tijekom dva desetljeća, s manje od 1 % na više od 16 %. Problem je najviše koncentriran u područjima kao što su molekularna biologija raka i laboratorijska istraživanja u ranoj fazi. Posebno visoke stope sumnjivih radova na pisane su o raku želuca, jetre, kostiju i pluća.

Postotak lažnih radova po zemlji podrijetla, po izdavaču i vrsti raka na koji se odnose Baptiste Scancar, Jennifer A Byrne, David Causeur, Adrian G. Barnett

"Izmišljeni podaci u bazi dokaza mogu zavarati znanstvenike. Zato je ključno da preduhitrimo ovaj problem“, upozoravaju istraživači koji metodu, predstavljenu u časopisu The BMJ, sad žele proširiti na druga područja istraživanja. U međuvremenu, tri znanstvena časopisa testiraju mogućnosti alata koji bi im trebao pomoći da lažne rukopise otkriju prije nego što budu poslani na recenziju.