Chatbotovi ne pružaju sigurnu podršku tinejdžerima u krizi

Popularni chatbotovi s umjetnom inteligencijom nisu pouzdani u pružanju podrške tinejdžerima u kriznim situacijama poput suicidalnih misli, seksualnog napada ili zlouporabe droga, zaključak je najnovijeg znanstvenog rada objavljenog u časopisu JAMA Network Open. Istraživači Dječje bolnice u Bostonu testirali su deset chatbotova stavljajući ih u uloge tinejdžera u različitim kriznim scenarijima i otkrili da su često loše upravljali tim situacijama.

Iznenađujuće ili ne, ali namjenski chatbotovi pokazuju lošije reakcije od općih AI pomoćnika Ryan C. L. Brewster, Aydin Zahedivash, Gabriel Tse i sur.

Posebno brine to što su lošije reakcije od općih AI pomoćnika pokazali namjenski, "pratiteljski" chatbotovi, osmišljeni da uspostave dublju interpersonalnu vezu, prate korisnike i reagiraju na njihove emocionalne potrebe te pokušavaju biti virtualni sugovornici ili emocionalni pomagači.

Zaštitni mehanizmi

Zabrinjavajuće je, upozoravaju istraživači u svom radu, što neki chatbotovi uopće nisu prepoznali ozbiljnost suicidalnih prijedloga te su čak poticali opasna razmišljanja i ponašanja, što može obeshrabriti korisnike da potraže pravu pomoć.

Rezultati studije ukazuju da trenutni chatbotovi nisu spremni pružiti sigurnu i učinkovitu kriznu podršku tinejdžerima te da se njihova uloga u održavanju mentalnog zdravlja mladih mora pažljivo redefinirati i nadzirati, zaključuju istraživači i upozoravaju da bi pri korištenju AI pomoćnika trebalo postaviti zaštitne mehanizme, istovremeno štiteći privatnost i autonomiju korisnika.