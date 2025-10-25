Chatbotovi ne pružaju sigurnu podršku tinejdžerima u krizi
Novo istraživanje pokazuje da AI pomoćnici često ne prepoznaju mentalna stanja i čak potiču opasno ponašanje među adolescentima
Popularni chatbotovi s umjetnom inteligencijom nisu pouzdani u pružanju podrške tinejdžerima u kriznim situacijama poput suicidalnih misli, seksualnog napada ili zlouporabe droga, zaključak je najnovijeg znanstvenog rada objavljenog u časopisu JAMA Network Open. Istraživači Dječje bolnice u Bostonu testirali su deset chatbotova stavljajući ih u uloge tinejdžera u različitim kriznim scenarijima i otkrili da su često loše upravljali tim situacijama.
Posebno brine to što su lošije reakcije od općih AI pomoćnika pokazali namjenski, "pratiteljski" chatbotovi, osmišljeni da uspostave dublju interpersonalnu vezu, prate korisnike i reagiraju na njihove emocionalne potrebe te pokušavaju biti virtualni sugovornici ili emocionalni pomagači.
Zaštitni mehanizmi
Zabrinjavajuće je, upozoravaju istraživači u svom radu, što neki chatbotovi uopće nisu prepoznali ozbiljnost suicidalnih prijedloga te su čak poticali opasna razmišljanja i ponašanja, što može obeshrabriti korisnike da potraže pravu pomoć.
Rezultati studije ukazuju da trenutni chatbotovi nisu spremni pružiti sigurnu i učinkovitu kriznu podršku tinejdžerima te da se njihova uloga u održavanju mentalnog zdravlja mladih mora pažljivo redefinirati i nadzirati, zaključuju istraživači i upozoravaju da bi pri korištenju AI pomoćnika trebalo postaviti zaštitne mehanizme, istovremeno štiteći privatnost i autonomiju korisnika.