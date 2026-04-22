Chatbotovi ulizice pokreću opasne 'spirale zabluda'

Novo Stanfordovo istraživanje otkriva kako veze chatbotova i ljudi stvaraju opasne povratne petlje i nudi preporuke za ublažavanje štete

Mladen Smrekar srijeda, 22. travnja 2026. u 21:08
Veliki jezični modeli mnogima postaju najbolji prijatelji, terapeuti pa čak i intimni partneri 📷 Freepik
Veliki jezični modeli mnogima postaju najbolji prijatelji, terapeuti pa čak i intimni partneri Freepik

U svijetu u kojem AI chatbotovi mogu zamijeniti prijatelje, savjetnike, pa čak i ljubavnike, rizici za mentalno zdravlje sve su veća briga. Istraživači umjetne inteligencije na Stanfordu proučavali su transkripte razgovora između ljudi i chatbotova kako bi razumjeli kako ti odnosi nastaju i razvijaju, sve do zabrinjavajućih ishoda koje istraživači opisuju kao "spirale zabluda“ (delusional spiral). Ti razgovori, pišu u radu objavljenom na arXivu, mogu izmaknuti kontroli jer AI pojačava iskrivljena uvjerenja i motivacije korisnika, što neke ljude navodi na poduzimanje opasnih radnji u stvarnom svijetu.

Programirana da ugađa

Dio problema, kažu istraživači, jest taj što se AI modele od samog početka obučava da se "usklađuju" s ljudskim interesima. Umjetna inteligencija je programirana da ugađa i potvrđuje; u kombinaciji s njenom sklonošću haluciniranju, to stvara potencijalno toksičnu formulu.

Chatbotovi pokazuju ulizivanje u više od 70 posto svojih poruka, a više od 45 posto svih poruka uključuje znakove zabluda 📷 Jared Moore i sur.
Chatbotovi pokazuju ulizivanje u više od 70 posto svojih poruka, a više od 45 posto svih poruka uključuje znakove zabluda Jared Moore i sur.

Spirale zablude, kažu, rezultat su obrasca u kojem osoba predstavlja neobičnu, grandioznu, paranoidnu ili potpuno imaginarnu ideju, a model odgovara potvrdom, ohrabrenjem ili, u nekim slučajevima, pomaže u konstruiranju iluzornog svijeta, a uz intimna uvjeravanja koja mogu zvučati previše ljudski.

Nesklad između ideje i stvarnosti

Iščitavajući transkripte, istraživači su otkrili niz uništenim veza i karijera pa čak i slučaj samoubojstva nakon niza "mračnim i štetnih“ razgovora s umjetnom inteligencijom.

Mnogi korisnici impliciraju da je chatbot svjesna osoba i izražavaju romantičnu ili platonsku vezu 📷 Jared Moore i sur.
Mnogi korisnici impliciraju da je chatbot svjesna osoba i izražavaju romantičnu ili platonsku vezu Jared Moore i sur.

"Chatbotovi su obučeni da budu pretjerano entuzijastični i često preoblikuju korisnikove zablude u pozitivnom svjetlu, odbacuju protudokaze i nude suosjećanje i toplinu. A to lako destabilizira korisnika sklonog zabludama“, upozoravaju istraživači sa Stanforda. "Chatbotovi nisu dovoljno osposobljeni da bi reagirali na suicidalne i nasilne misli.”

Postoji nesklad između načina na koji ljudi koriste chatbotove i onoga što su mnogi programeri namjeravali i obučavali ih da budu. Istraživači stoga u svom radu predlažu i metrike kojom će se testirati sklonost modela spiralama zabluda te dodavanje filtera za detekciju potencijalno štetne upotrebe AI.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi