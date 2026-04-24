Džez i klasična djela sve su sličniji pop glazbi

Od sredine 20. stoljeća klasična i džez glazba postaju sve jednostavnije i ujednačenije pa su sad po složenosti bliže žanrovima poput popa i rocka, tvrdi najnovija studija istzraživača Sveučilišta Tuscia, objavljena u časopisu Scientific Reports. Autori sugeriraju da digitalizacija glazbe utječe na skladanje različitih žanrova olakšavajući umjetnicima pristup snimljenoj glazbi i crpljenje inspiracije iz nje. Prethodna istraživanja sugerirala su da su popularni tekstovi pjesama i melodije postali jednostavniji posljednjih godina, a sad ispada da su na sličan način pogođeni i "složeniiji" žanrovi.

Mreže konstruirane od četiri MIDI datoteke: prozirnost svakog kruga obrnuto je proporcionalna težini djela Niccolò Di Marco, Edoardo Loru, Alessandro Galeazzi, Matteo Cinelli, Walter Quattrociocchi

Talijanski istraživači do tog su zaključka došli analizom melodija i harmonija 21.480 pjesama i skladbi napisanih između 1600. i 2021. Otkrili su da se složenost klasične glazbe povećavala i smanjivala u raznim točkama prije 1900. godine, ali i da je njena složenost značajno opadala tijekom 20. stoljeća. Slično tome, složenost džez skladbi dosegla je vrhunac 1950-ih i 1960-ih, ali je nakon toga i ona u konstantnom padu.

Nije sve u harmoniji

Sveukupno, klasična i džez djela s početka 20. stoljeća bila su složenija od pop, rock, elektroničkih ili hip-hop pjesama iz cijelog stoljeća, zapažaju istraživači. Međutim, nakon sredine prošlog stoljeća složenost klasike i džeza sve više nalikuje pjesmama drugih žanrova, a njihove strukture i harmonije postaju sve sličnije.

Raspodjela različitih mjera, podijeljena prema žanru Niccolò Di Marco, Edoardo Loru, Alessandro Galeazzi, Matteo Cinelli, Walter Quattrociocchi

Autori navode da njihovi nalazi možda ne impliciraju pad glazbene kreativnosti i napominju da nisu procijenili druge elemente glazbene složenosti, poput tekstova, produkcije, dizajna zvuka i kulturnog konteksta. Oni nagađaju da se i glazbene karakteristike izvan harmonije sve više koriste za izražavanje složenosti u pisanju pjesama i skladanju pa buduća istraživanja namjeravaju posvetiti analizi više aspekata strukture pjesama, uključujući melodiju, lirski sadržaj i takt.