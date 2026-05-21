Hoćemo li manje kupovati s Interneta kad EU uvede novu carinu?

Više od polovice Hrvata planira smanjiti ili prestati s kupnjom na platformama poput Temua i Sheina od srpnja, kad bude uvedena paušalna pristojba od 3 eura po kategoriji proizvoda u paketu

Sandro Vrbanus četvrtak, 21. svibnja 2026. u 11:50
📷 Bug/AI
Bug/AI

S prvim danom srpnja Europska unija ukida oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji na njezino tržište ulaze putem e-trgovine, izravno iz trećih zemalja. Ova odluka donesena je s ciljem suzbijanja nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima s područja Unije te radi prilagodbe carinskog sustava kontinuiranom rastu globalne online trgovine.

Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače ove godine, kao prijelazno rješenje, do uspostave Centra EU za carinske podatke 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina. Ona će iznositi 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa, što znači da će se iznos naplaćivati unutar iste pošiljke prema različitim tarifnim podbrojevima.

Bitno je naglasiti da će se naknada naplaćivati na pošiljke koje iz, primjerice, Kine do kupca stignu izravno, ne i na pošiljke koje se isporučuju iz skladišta unutar Europske unije. Ukratko, ako prilikom narudžbe odaberete dostavu iz skladišta koje se nalazi u nekoj od država članica EU-a, navedena privremena carina od 3 eura po vrsti robe neće se obračunavati na taj paket.

Promjene u navikama

Najavljene zakonske izmjene imat će neupitno snažan utjecaj na buduće odluke domaćih potrošača, pokazalo je istraživanje koje je Hrvatska gospodarska komora provela tijekom svibnja. Rezultati potvrđuju da čak 52,8%  ispitanika planira potpuno prestati kupovati proizvode iz zemalja izvan EU-a nakon uvođenja novih carinskih pravila, dok dio njih planira smanjiti takvu vrstu kupnje. To, pak, otvara prostor za povratak potrošnje na europsko tržište umjesto izravnog uvoza svega i svačega iz Kine i ostalih zemalja izvan EU.

Ovakve reakcije uslijedile su nakon razdoblja u kojem je online kupovina s udaljenih tržišta dosegnula iznimno visoke razine. Najnoviji podaci HGK pokazuju da je 79,5% ispitanika u posljednja tri mjeseca kupovalo robu iz trećih zemalja, a najčešće su naručili između tri i pet proizvoda. U tim su narudžbama dominirale kategorije sportske opreme, odjeće i obuće, ali i dodataka prehrani te igračaka. Prema ranijem istraživanju iz prošle godine, na specijaliziranim internetskim stranicama kupovalo je 75% građana, a najpopularnije platforme bile su Temu (50%), Shein (23%) i AboutYou (23%).

Sigurnost i osviještenost

Unatoč visokim brojkama u prekograničnoj e-trgovini, analiza HGK upozorava na nedostatak informiranosti kod dijela kupaca, primarno kad je riječ o tehničkoj ispravnosti robe. Iako više od polovice potrošača, odnosno njih 55,2%, redovito provjerava gdje se nalazi sjedište online trgovca, visokih 42,4% ispitanika uopće ne provjerava sigurnosne upute niti CE oznake koje potvrđuju da je proizvod usklađen s europskim propisima.

Anketa Glasanje do 28.5.2026. Glasanje zatvoreno

Ukupni broj glasova:

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi