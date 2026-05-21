Hoćemo li manje kupovati s Interneta kad EU uvede novu carinu?

Više od polovice Hrvata planira smanjiti ili prestati s kupnjom na platformama poput Temua i Sheina od srpnja, kad bude uvedena paušalna pristojba od 3 eura po kategoriji proizvoda u paketu

S prvim danom srpnja Europska unija ukida oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji na njezino tržište ulaze putem e-trgovine, izravno iz trećih zemalja. Ova odluka donesena je s ciljem suzbijanja nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima s područja Unije te radi prilagodbe carinskog sustava kontinuiranom rastu globalne online trgovine.

Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače ove godine, kao prijelazno rješenje, do uspostave Centra EU za carinske podatke 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina. Ona će iznositi 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa, što znači da će se iznos naplaćivati unutar iste pošiljke prema različitim tarifnim podbrojevima.

Bitno je naglasiti da će se naknada naplaćivati na pošiljke koje iz, primjerice, Kine do kupca stignu izravno, ne i na pošiljke koje se isporučuju iz skladišta unutar Europske unije. Ukratko, ako prilikom narudžbe odaberete dostavu iz skladišta koje se nalazi u nekoj od država članica EU-a, navedena privremena carina od 3 eura po vrsti robe neće se obračunavati na taj paket.

Promjene u navikama

Najavljene zakonske izmjene imat će neupitno snažan utjecaj na buduće odluke domaćih potrošača, pokazalo je istraživanje koje je Hrvatska gospodarska komora provela tijekom svibnja. Rezultati potvrđuju da čak 52,8% ispitanika planira potpuno prestati kupovati proizvode iz zemalja izvan EU-a nakon uvođenja novih carinskih pravila, dok dio njih planira smanjiti takvu vrstu kupnje. To, pak, otvara prostor za povratak potrošnje na europsko tržište umjesto izravnog uvoza svega i svačega iz Kine i ostalih zemalja izvan EU.

Ovakve reakcije uslijedile su nakon razdoblja u kojem je online kupovina s udaljenih tržišta dosegnula iznimno visoke razine. Najnoviji podaci HGK pokazuju da je 79,5% ispitanika u posljednja tri mjeseca kupovalo robu iz trećih zemalja, a najčešće su naručili između tri i pet proizvoda. U tim su narudžbama dominirale kategorije sportske opreme, odjeće i obuće, ali i dodataka prehrani te igračaka. Prema ranijem istraživanju iz prošle godine, na specijaliziranim internetskim stranicama kupovalo je 75% građana, a najpopularnije platforme bile su Temu (50%), Shein (23%) i AboutYou (23%).

Sigurnost i osviještenost

Unatoč visokim brojkama u prekograničnoj e-trgovini, analiza HGK upozorava na nedostatak informiranosti kod dijela kupaca, primarno kad je riječ o tehničkoj ispravnosti robe. Iako više od polovice potrošača, odnosno njih 55,2%, redovito provjerava gdje se nalazi sjedište online trgovca, visokih 42,4% ispitanika uopće ne provjerava sigurnosne upute niti CE oznake koje potvrđuju da je proizvod usklađen s europskim propisima.