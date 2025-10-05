Je li nam Netflix skup ili jeftin? Evo koliko moramo raditi za cijenu jedne pretplate

Novo istraživanje otkriva razlike u cijenama i dostupnosti Netflixa, pokazujući da u nekim zemljama za njegovu mjesečnu pretplatu treba raditi manje od sat vremena, a u drugima i po nekoliko radnih dana

Streaming div Netflix, s više od 300 milijuna korisnika diljem svijeta, postao je gotovo pa nezaobilazan dio zabave za ljubitelje filmova i serija te sinonim za streaming usluge. Međutim, cijena pretplate mu se drastično razlikuje od države do države. Istraživački tim Cloudwardsa analizirao je podatke o cijenama Netflixovih paketa i procijenjenim medijalnim prihodima u 100 zemalja kako bi utvrdio koliko je radnih sati potrebno za priuštiti si pretplatu.

Razlike u cijenama i paketima

Rezultati su pokazali ogromne razlike. Cijena standardne Netflixove pretplate kreće se u rasponu od samo 2,82 dolara u Pakistanu do čak 25,73 dolara u Švicarskoj. Na formiranje cijena utječe nekoliko ključnih faktora, uključujući lokalni prosječni prihod, troškove licenciranja sadržaja te cijene konkurentskih streaming servisa na pojedinom tržištu. U nekim zemljama, poput Slovenije i Australije, niži medijalni prihodi uravnoteženi su s povoljnijim cijenama pretplate.

Sasvim je druga slika kad se cijene usluge usporede s prihodima, odnosno kupovnom moći po zemljama, pa je tako ovo istraživanje istaknulo koliko je radnih minuta, sati ili dana potrebno raditi kako bi se, uzevši u obzir srednju razinu prihoda u pojedinoj zemlji, zaradilo za mjesečnu pretplatu. Time se dobio svojevrsni "Netflix indeks" koji pokazuje realniju sliku – koliko je zapravo taj servis u pojedinoj zemlji skup ili jeftin njezinim stanovnicima.

U zemljama poput Norveške, Luksemburga i Islanda, za standardni mjesečni paket pretplate potrebno je raditi manje od sat vremena. S druge strane, stanovnik Ruande ili Etiopije s medijalnim primanjima za istu uslugu mora raditi i po nekoliko dana, što Netflix za njih čini značajnim troškom. Analiza je pokazala da je za Standard paket u Norveškoj, koja je na vrhu liste, potrebno raditi samo 24 minute. U Ruandi, pak, na drugom kraju ljestvice, za isti paket treba odraditi 35 sati i 12 minuta – gotovo cijeli tjedan.

Kada se pogledaju različiti paketi, razlike postaju još izraženije. Za najjeftiniji, Basic paket, stanovnik Luksemburga s medijalnom plaćom mora raditi samo 17 minuta, dok u Ruandi za isti paket treba utrošiti 17 sati i 35 minuta, odnosno više od dva radna dana.