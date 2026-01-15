Kako brzo i lako naučiti prepoznati generirana lica

Pet minuta treninga može značajno poboljšati sposobnost ljudi da prepoznaju lažna lica stvorena umjetnom inteligencijom

Mladen Smrekar četvrtak, 15. siječnja 2026. u 14:19
Pravi ljudi ili generirani računalnim programom? Kratka vježba pomaže da se otkrije istina 📷 Katie Gray, Josh Davis, Carl Bunce, Eilidh Noyes, Kay Ritchie
Računalno generirana lica predstavljaju stvarne sigurnosne rizike, bilo da se koriste za stvaranje lažnih profila na društvenim mrežama, zaobilaženje sustava za provjeru identiteta ili izradu lažnih dokumenata. Istraživači sveučilišta u Leedsu, Readingu, Greenwichu i Lincolnu testirali su sposobnost ljudi da stvarna lica razlikuju od onih generiranih računalnim softverom StyleGAN3.

Prepoznavanje lica

Bez ikakve obuke, superprepoznavači su lažna lica ispravno identificirali u 41 % slučajeva, dok su ljudi s tipičnim sposobnostima postigli samo 31 %, pokazali su rezultati testa, objavljeni u časopisu Royal Society Open Science.

Primjeri podražaja. Ženska (a) i muška (b) sintetička lica, ženska (c) i muška (d) stvarna lica. Posljednji redak (e) sadrži neke od sintetičkih slika: prva slika ima loše renderiranu kosu, a druga ima tri, umjesto četiri sjekutića 📷 Katie Gray, Josh Davis, Carl Bunce, Eilidh Noyes, Kay Ritchie
Nakon kratke obuke superprepoznavači su svoju uspješnost podignuli na 64 %, dok su tipični sudionici postigli 51 % točnosti u otkrivanju lažnih lica. Ovi postoci pokazuju da je obuka podjednako utjecala na obje skupine ispitanika.

Vizualni znakovi

To, kažu istraživači, sugerira da prilikom identifikacije sintetičkih lica superprepoznavači koriste drugačije vizualne znakove od tipičnih promatrača, a ne da jednostavno bolje uočavaju pogreške u renderiranju, poput nepravilno postavljenih zuba, neobičnih linija kose ili nepravilno oblikovanih ili neusklađenih uši ili naušnica.

Obuka je podjednako utjecala na obje skupine ispitanika, i one prosječne i superprepoznavače 📷 Katie Gray, Josh Davis, Carl Bunce, Eilidh Noyes, Kay Ritchie
Kombiniranje ove obuke s prirodnim sposobnostima superprepoznavača moglo bi pomoći u rješavanju niza problema iz stvarnog svijeta, poput provjere identiteta na Internetu, zaključuju istraživači.



