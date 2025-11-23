Kako ćemo znati jesu li odgovori kvantnih računala točni?

Nova metoda omogućuje provjeru rezultata kvantnog računanja u minutama, čime zaobilazi potrebe za tisućljetnim simulacijama na superračunalima

Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta Swinburne, čini se rješava jedno od najvažnijih filozofskih i tehničkih pitanja kvantne informatike: kako možemo znati da su odgovori kvantnih računala, koja rješavaju "nemoguće" probleme, doista točni? Tradicionalne metode verifikacije zahtijevale bi eksponencijalno vrijeme – za neka kvantna računala čak 9000 godina rada najboljeg superračunala – što kvantnu nadmoć čini neprovjerivom u praksi.​

GBS eksperiment

Australski istraživači razvili su novu tehniku validacije Gaussovih bozonskih uzorkovača (Gaussian boson samplers, GBS), kvantnih uređaja koji koriste fotone za računanje vjerojatnosti, i to brzinom neusporedivom s klasičnim računalima. Umjesto čekanja dugog tisućljećima, njihova metoda omogućuje detekciju pogrešaka i šuma u izlaznim podacima u minuti na običnom laptopu, osiguravajući da rezultati doista reflektiraju zadanu kvantnu distribuciju, a ne skrivene tehničke pogreške ili vanjski šum.​

ARE QUANTUM COMPUTERS JUST GUESSING AT ANSWERS?



Quantum computers promise to crack problems so complex they’d take 9,000 years on today’s fastest supercomputers.



But here's the twist: we still don’t have a reliable way to check if their answers are legit - or just flashy… https://t.co/JtcEPl3wPR pic.twitter.com/4DFhfZdlF4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 22, 2025

Analiza GBS eksperimenta čiju bi validaciju klasično računalo završilo tek za nekoliko tisuća godina, pokazala je odstupanja od idealne kvantne distribucije, uključujući dodatni šum. Sljedeći korak je utvrditi gubi li uređaj zbog tih pogrešaka svoju "kvantnost“, odnosno radnu nadmoć nad klasičnim računalima.

Takva skalabilna rješenja omogućavaju bržu identifikaciju i ispravak pogrešaka. Time se, zaključuju istraživači u radu koji objavljuje časopis Quantum Science and Technology, otvara put prema pouzdanim kvantnim sustavima za primjene u istraživanju novih lijekova, umjetnoj inteligenciji i kibernetičkoj sigurnosti.