Koliko košta vojska botova? Cambridge otkrio cijene na tržištu

Novi globalni indeks COTSI mjeri realne cijene kupnje lažnih računa na više od 500 online platformi, od TikToka do Amazona, i otkriva ekonomiju digitalne manipulacije

Sveučilište Cambridge predstavilo je COTSI (Cambridge Online Trust and Safety Index), prvi globalni indeks za praćenje tržišta lažnih online računa. Alat prikuplja svakodnevne podatke s više od 500 platformi – uključujući X, TikTok, Amazon i Spotify – te otkriva koliko u svakoj zemlji stoji kupnja vojske botova.

Za 10 eura možete kupiti 90.000 lažnih pregleda, 10.000 lajkova ili 200 komentara COTSI

Najnoviji podaci, objavljeni u časopisu Science, pokazuju ekstremne razlike u cijeni SMS verifikacija koje farme botova koriste za izradu lažnih profila: Japan prednjači s prosjekom od 4,93 američkih dolara, dok su u SAD-u, UK-u i Rusiji cijene ispod 30 centi. Analiza otkriva i "predizborne skokove“: uočeno je da cijene botova na Telegramu i WhatsAppu rastu i do 15 % uoči nacionalnih izbora.

Za 100 američkih dolara možete kupiti 1275 verifikacija za Instagram račune COTSI

COTSI nudi transparentan uvid u "sivu ekonomiju online manipulacije“, gdje se lažni računi prodaju otvoreno i masovno. On ne prati samo cijene već i dostupne "zalihe“ lažnih računa koje svaki dobavljač navodi u svakoj zemlji za stotine platformi.

Nikad jeftinije

To uključuje sve kanale društvenih mreža, kao i aplikacije za gotovinu, upoznavanje i igranje, mjenjačnice kriptovaluta i stranice ekonomije dijeljenja poput AirBnB-a, usluge streaminga glazbe i videa, aplikacije za prijevoz poput Ubera i račune za velike brendove poput Nikea i McDonald'sa.

Sa stotinu dolara može se verificirati 1386 računa koristeći telefonske brojeve iz Hrvatske COTSI

Istraživači predlažu strožu regulaciju SIM kartica i označavanje zemlje podrijetla računa, no priznaju da se i te sigurnosne mjere već zaobilaze. Generativna AI, kažu, dodatno otežava prepoznavanje botova koji danas mogu voditi uvjerljive automatizirane rasprave.