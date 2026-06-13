Kvantni mozak dobio drugu polutku: prvo 'dvojezgreno' kvantno računalo iz Kine

Novi način izrade čipova, jeftino rješenje za 6G, fotomemristor koji oponaša rad ljudskog oka i umjetno lišće koje proizvodi tekuće gorivo, sve to i još puno toga predstavljeno je proteklog tjedna

Mladen Smrekar subota, 13. lipnja 2026. u 06:30
Kinezi su uspjeli povezati dva zasebna niza kubita od neutralnih atoma rubidija unutar jednog uređaja 📷 Zhongke Kuyuan
Kinezi su uspjeli povezati dva zasebna niza kubita od neutralnih atoma rubidija unutar jednog uređaja Zhongke Kuyuan

Kineska tvrtka CAS Cold Atom Technology predstavila je Hanyuan-2, prvo dvojezgreno kvantno računalo na svijetu temeljeno na neutralnim atomima. Ovaj procesor s 200 kubita spaja dva neovisna niza atoma rubidija unutar jednog kućišta. Dvije jezgre mogu raditi paralelno kako bi ubrzale računanje ili u paru gdje pomoćna jezgra ispravlja pogreške glavne jezgre, što drastično povećava stabilnost.

Za razliku od uobičajenih kvantnih sustava koji zahtijevaju ekstremno hlađenje blizu apsolutne nule, Hanyuan-2 radi na sobnoj temperaturi, troši manje od 7 kW struje i stane u običan ured. Time je otvoren put lakšoj integraciji u standardne podatkovne centre, javljaju kineski izvori.

Mobilna aplikacija upravlja robotima

Istraživači Georgia Techa razvili su mobilnu aplikaciju COBALT, koja omogućava daljinsko upravljanje robotskim rukama s bilo koje lokacije putem pametnog telefona, bez potrebe za predznanjem. Sustav koristi naprednu WebRTC tehnologiju za video stream s minimalnim kašnjenjem, gdje robotska ruka u realnom vremenu preslikava fizičke pokrete korisnika. Glavni cilj je crowdsourcing podataka radi bržeg treniranja umjetne inteligencije za naprednu automatizaciju.

COBALT je mobilna aplikacija koja pametne telefone pretvara u kontrolere robotskih ruku 📷 Georgia Tech
COBALT je mobilna aplikacija koja pametne telefone pretvara u kontrolere robotskih ruku Georgia Tech

Ovu tehnologiju, predstavljenu na IEEE-ovoj međunarodnoj konferenciji o robotici i automatizaciji u Beču, karakterizira intuitivno upravljanje putem zaslona za hvatanje objekata, što otvara mogućnosti za masovnu upotrebu. Istraživači u svemu vide mogućnost razvoja „gig ekonomije“ (hrvatski: nadničarstvo)  u kojoj ljudi udaljenim operaterima plaćaju da za njih kontroliraju pomoćne robote u njihovim domovima i obavljaju kućanske poslove umjesto njih.

Novi način izrade čipova

Istraživači Illinois Grainger Engineeringa razvili su inovativnu metodu monolitne 3D integracije, koja omogućava okomito slaganje više slojeva standardnog monokristalnog silicija. Ovaj pristup zaobilazi fizikalna ograničenja smanjivanja tranzistora na ravnim čipovima, drastično povećavajući gustoću računalne snage i smanjujući potrošnju energije.

Sloj monokristalne silicijeve nanomembrane uz silicijsku pločicu s uzorkom prvog sloja elektroničkih krugova 📷 University of Illinois Urbana-Champaign
Sloj monokristalne silicijeve nanomembrane uz silicijsku pločicu s uzorkom prvog sloja elektroničkih krugova University of Illinois Urbana-Champaign

Uspješno nadvladavši toplinska ograničenja, istraživači su postigli izniman prinos od 98 do 100 % u laboratorijskim uvjetima. Ova tehnologija, opisana u časopisu Nature, otvara vrata masovnoj 3D proizvodnji mikroprocesora.

Jeftino rješenje za 6G

Na Sveučilištu Aalto razvili su inovativne metakristalne panele za 6G mreže. Ovi pametni uređaji pasivno usmjeravaju radio valove oko fizičkih barijera u prostoru. Visoke frekvencije novih mreža lako blokiraju zidovi i uobičajeni objekti. Novi 3D isprintani paneli rješavaju taj problem bez struje i elektronike.

Metakristalni paneli usmjeravaju signale iza ugla 📷 Mahdi Asgari/Aalto University
Metakristalni paneli usmjeravaju signale iza ugla Mahdi Asgari/Aalto University

Sustav, opisan u časopisu Nature Communications, radi poput zrcala koje učinkovito reflektira signal u slijepe kutove. Volumetrijski metakristali istovremeno i neovisno kontroliraju više različitih frekvencija. Proizvodnja je iznimno jeftina; tek nekoliko desetaka eura po komadu.

Umjetne oči za ljudski vid

Inženjeri Penn Statea razvili su fotomemristore koji oponašaju rad ljudskog oka kako bi se u nekoliko sekundi prilagodili osvjetljenju. Dok se tradicionalne kamere muče u uvjetima brze izmjene svjetla i tame, ovi sićušni elektronički uređaji, predstavljeni u časopisu Nature Communicationas, sami reguliraju osjetljivost upijanjem ili otpuštanjem vlage iz okoliša.

U samo nekoliko sekundi neuronska mreža se prilagođava mješovitim uvjetima osvjetljenja kako bi točno razlikovala prikazano "F" 📷 Jia Zhu
U samo nekoliko sekundi neuronska mreža se prilagođava mješovitim uvjetima osvjetljenja kako bi točno razlikovala prikazano "F" Jia Zhu

Izrađeni od kombinacije gel-plastike i titanijevog oksida, fotomemristori reagiraju brže od ljudskog oka. Povezani u mrežu s umjetnom inteligencijom, prepoznali su oblike s 95 % točnosti. Tehnologija će, vjeruju njeni tvorci, unaprijediti autonomnu vožnju, industrijsku robotiku i optička pomagala.

Ultra-brzi laser na čipu

Švicarski znanstvenici minijaturizirali moćnu laboratorijsku tehnologiju

Istraživači švicarskog instituta EPFL izradili su fotonički čip koji prenosi snagu velikih laboratorijskih lasera na milimetarsku skalu. Ovaj inovativni uređaj emitira iznimno kratke i visokoenergetske optičke impulse.

EPFL-ov ultrabrzi laser na čipu 📷 Zheru Qiu/EPFL
EPFL-ov ultrabrzi laser na čipu Zheru Qiu/EPFL

Tehnologija se temelji na zanemarenom dizajnu lasera zvanom Mamyshev oscilator. Zahvaljujući tome, laserski kavitet duljine 42 cm uspješno je skraćen i smješten u prostor veličine glave šibice. Budući da se čipovi mogu masovno proizvoditi, to bi moglo drastično smanjiti troškove izrade sofisticiranih uređaja. Ova tehnologija, opisana u časopisu Nature, tako širom otvara vrata prijenosnoj medicinskoj dijagnostici i kompaktnim atomskim satovima.

Dijamantni čipovi

MIT-ovi inženjeri razvili su inovativnu metodu ugradnje tranzistora od galijevog nitrida u ultratanki sloj dijamanta. Dok standardni silicijski čipovi imaju fizikalna ograničenja u brzini, novi napredni materijali omogućuju ekstremne brzine ključne za 6G mreže i satelitske komunikacije. Dijamant, kao najbolji vodič topline, služi kao hladnjak koji sprječava pregrijavanje i stabilizira temperaturu čipa.

Inženjeri su tranzistore od galijevog nitrida ugradili u ultratanki sloj dijamanta 📷 MIT News
Inženjeri su tranzistore od galijevog nitrida ugradili u ultratanki sloj dijamanta MIT News

Istraživači su ovom tehnikom izradili pojačalo snage koje je nadmašilo sve dosadašnje komercijalne modele. Tehnologija, opisana u ovom radu, otvara vrata još moćnijim radarima, svemirskim sustavima i dronovima.

Umjetno lišće proizvodi tekuće gorivo

Kemičari Sveučilišta Yale razvili su uređaj koji oponaša prirodnu fotosintezu i proizvodi metanol koristeći isključivo sunčevu svjetlost, vodu i ugljični dioksid. Ovaj napredni "umjetni list” radi potpuno samostalno, bez vanjskih izvora električne energije. Sustav, kažu, pretvara sunčevu svjetlost u tekuće alkoholno gorivo čak 32 puta učinkovitije od dosadašnjih rekordera.

Sve se tuodvija bez ikakvih vanjskih izvora električne energije 📷 Yuanzuo Gao
Sve se tuodvija bez ikakvih vanjskih izvora električne energije Yuanzuo Gao

Unutrašnja struktura, opisana u časopisu Američkog kemijskog društva, oslanja na silicijske mikrostupove i inovativni katalizator od kobaltova ftalocijanina i ugljikovih nanocijevi koji uspješno prerađuje CO2. Ova tehnologija, kažu, istovremeno uklanja stakleničke plinove iz atmosfere i nudi čisti ekološki energent za promet i industriju.

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