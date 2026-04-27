Ljudi danas razgovaraju znatno manje nego prije

Istaživanje pokazuje da je broj dneevno izgovorenih riječi pao za 28 posto od 2005. do 2019., a sada je situacija vjerojatno još i gora

Prema novom istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Missouri-Kansas City i Sveučilišta Arizona, ljudi danas razgovaraju manje nego ikada prije. Konkretnije, navode da je između 2005. i 2019. broj riječi koje izgovaramo drugoj osobi pao za gotovo 28 posto, a cijela se situacija vjerojatno dodatno pogoršala nakon pandemije.

Kako piše The Wall Street Journal, znanstvenici su analizirali prosječan broj izgovorenih riječi (16.632 u 2005.) na temelju 22 studije u kojima je više od 2.000 ljudi snimalo audiozapise svoje svakodnevice. Kako su narudžbe putem aplikacija postale uobičajene, dopisivanje porukama poraslo, a život se sve više preselio online, broj izgovorenih riječi značajno je pao. Do 2019. iznosio je oko 11.900 riječi dnevno.

Istraživači su također utvrdili da su mlađi nešto podložniji ovom trendu. Osobe mlađe od 25 godina godišnje izgovaraju 451 riječ manje dnevno, dok je kod starijih od 25 taj pad 314 riječi. U prosjeku, broj izgovorenih riječi smanjivao se za 338 godišnje. Ako se taj trend nastavio, danas bismo mogli govoriti manje od 10.000 riječi dnevno.

Takav pad komunikacije, upozoravaju autori istraživanja, mogao bi imati i šire posljedice. Osim porasta osjećaja usamljenosti, sve se češće ističe i slabljenje osnovnih komunikacijskih vještina, poput vođenja razgovora bez prekidanja sugovornika ili održavanja pažnje u interakciji licem u lice.

No, unatoč tim zabrinjavajućim brojkama, Valerie Fridland sa Sveučilišta u Nevadi smatra da nema razloga za paniku. Ističe da bi i male promjene, poput češćeg razgovora s djecom ili smanjenja korištenja pametnih telefona, mogle pomoći u preokretanju ovoga trenda.