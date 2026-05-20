Microsoft Work Trend Index: Napredovati će organizacije koje redizajniraju način rada

Microsoft je objavio Work Trend Index 2026, sveobuhvatno istraživanje o tome kako umjetna inteligencija i AI agenti mijenjaju načine rada. Istraživanje je obuhvatilo bilijune anonimiziranih signala produktivnosti iz Microsofta 365 i ankete 20.000 zaposlenika koji koriste umjetnu inteligenciju u 10 zemalja, uz uvide vodećih stručnjaka za AI, rad i organizacijsku psihologiju

Zaključak je jasan - kultura i vodstvo imaju dvostruko veći utjecaj na učinke umjetne inteligencije od individualnog truda u organizacijama.

„Pristup umjetnoj inteligenciji postaje univerzalan i vidimo da ljudi obavljaju zadatke koje prije godinu dana nisu mogli. Kako AI agenti preuzimaju sve više operativnih zadataka, ljudima ostaje više prostora za usmjeravanje, donošenje odluka i ostvarivanje rezultata. No razliku ne čini pojedinac, nego organizacija. Kultura, vodstvo i način rada imaju dvostruko veći utjecaj od same tehnologije ili individualnog truda. U Hrvatskoj i šire, najuspješnije su organizacije koje svjesno grade suradnju ljudi i umjetne inteligencije i pretvaraju je u sustav koji se s vremenom stalno unapređuje“, izjavio je Kalin Dimtchev, Microsoftov direktor za Adriatic regiju.

Ključni nalazi Work Trend Indexa 2026

· AI povećava potencijal pojedinca

Analiza više od 100.000 razgovora u Microsoft 365 Copilotu, uz čuvanje privatnosti korisnika, pokazuje da 49 % svih razgovora podržava kognitivni rad – pomaže ljudima analizirati informacije, rješavati probleme, procjenjivati i kreativno razmišljati. Ova promjena se vidi i u rezultatima: 58 % korisnika AI-ja kaže da rade na način na koji prije godinu dana ne bi mogli, a taj udio raste na 80 % među najnaprednijim korisnicima umjetne inteligencije u istraživanju (Frontier Professionals). Na pitanje koje su ljudske vještine najvažnije dok AI preuzima sve više poslova, korisnici izdvajaju kontrolu kvalitete AI rezultata (50 %) i kritičko razmišljanje (46 %).

· Paradoks transformacije: zaposlenici su spremni, organizacije nisu

Unutar organizacija raste napetost - hitnost usvajanja umjetne inteligencije sudara se sa sustavima izgrađenima za stari način rada. Čak 65 % korisnika AI-ja strahuje da će zaostati ako se brzo ne prilagode, no 45 % kaže da je sigurnije držati se postojećih ciljeva nego redizajnirati posao uz pomoć AI-ja. Samo 13 % ispitanika kaže da su nagrađeni za eksperimentiranje s transformacijom rada uz AI. Tek 26 % vjeruje da je vodstvo njihove organizacije jasno usklađeno oko umjetne inteligencije, što pokazuje da iste sile koje ubrzavaju usvajanje AI-ja ga ujedno i usporavaju