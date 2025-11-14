Misterij Starshielda: SpaceX-ovi špijunski sateliti šalju signale u pogrešnom smjeru

Amaterski radioastronom je slučajno otkrio da oko 170 Starshield satelita, koje je SpaceX izgradio za američku vladu, emitira snažne signale u frekvencijskom pojasu rezerviranom za komunikaciju sa Zemlje u svemir, što izaziva zabrinutost zbog transparentnosti i mogućih smetnji

Bug.hr petak, 14. studenog 2025. u 17:23

Otkriće koje je uzdrmalo zajednicu satelitskih stručnjaka stiglo je sasvim slučajno. Scott Tilley, inženjer i amaterski radioastronom, otkrio je da više od 170 špijunskih satelita Starshield, koje je SpaceX izgradio za američki Nacionalni ured za izviđanje (NRO), emitira signale u "pogrešnom smjeru". Kako prenosi Ars Technica, ovi signali putuju iz svemira prema Zemlji unutar frekvencijskog pojasa koji je međunarodnim sporazumima namijenjen za komunikaciju sa Zemlje prema svemiru.

Iako zasad nema javnih pritužbi na smetnje, ovo otkriće pokreće ozbiljna pitanja o nedostatku transparentnosti u načinu na koji američka vlada upravlja radiofrekvencijskim spektrom te o izostanku koordinacije s drugim državama.

Neočekivani signali s neba

Scott Tilley, poznat po tome što je 2018. godine pronašao NASA-in satelit s kojim je agencija izgubila kontakt još 2005., na ove je signale naišao krajem rujna. Locirao ih je u pojasu od 2025-2110 MHz i potvrdio da dolaze s čak 171 od 193 poznata Starshield satelita iznad Kanade, SAD-a i Meksika. S obzirom na globalnu prirodu konstelacije, pretpostavlja se da se signali emitiraju i iznad drugih zemalja.

"Ovaj pojas je, prema pravilima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), primarno namijenjen kao uplink pojas prema letjelicama u orbiti. Drugim riječima, satelitski prijemnici slušaju na ovim frekvencijama", objasnio je Tilley. "Ako imate glasnu konstelaciju koja emitira na istim frekvencijama, postoji potencijal da ometa prijem signala zemaljskih stanica usmjerenih prema drugim satelitima."

Korisnici ovog dijela S-pojasa u SAD-u uključuju NASA-u i Nacionalnu upravu za oceane i atmosferu (NOAA), ali i komercijalne korisnike poput TV kuća koje koriste satelitska vozila za prijenos s udaljenih lokacija.

Tajno odobrenje ili regulatorni propust?

Stručnjaci vjeruju da je NRO vjerojatno koordinirao korištenje spektra s američkom Nacionalnom upravom za telekomunikacije i informacije (NTIA) kako bi se osiguralo da signali ne ometaju druge korisnike. Takva odluka ne bi nužno bila javno objavljena. Ipak, problem ostaje na međunarodnoj razini, gdje bi moglo doći do sukoba ako se utvrdi da signali ometaju korisnike u drugim zemljama.

Tilley u svom tehničkom radu navodi da "očita downlink upotreba pojasa namijenjenog za uplink, ako je potvrde vlasti, zahtijeva hitnu tehničku i regulatornu reviziju kako bi se procijenio rizik od smetnji i osigurala usklađenost" s propisima ITU-a.

Zanimljivo je da SpaceX ovdje djeluje isključivo kao izvođač radova. "Vjerujem da SpaceX samo posluje kao ugovaratelj za vladu SAD-a. Izgradili su satelit prema vladinim specifikacijama, a operater je, koliko razumijem, Nacionalni ured za izviđanje", pojasnio je Tilley.

Međunarodne reakcije i nedostatak koordinacije

Dok američke agencije nisu javno komentirale slučaj, reakcije iz inozemstva potvrđuju Tilleyjeve sumnje. Kanadska svemirska agencija (CSA) izjavila je da dosad nije zabilježila smetnje, ali je potvrdila ključnu stvar: "Do danas nije pokrenut nikakav proces koordinacije za dotičnu satelitsku mrežu."

Tilley ističe da je upravo nedostatak međunarodne koordinacije središnji problem. "Ovaj pojas je globalno dodijeljen za uplink sa Zemlje u svemir, a ne za kontinuirane prijenose iz svemira prema Zemlji", naglašava. On uspoređuje ovu situaciju s Kinom, koja također koristi spektar na neusklađen način, ali je barem pokušala pokrenuti proces koordinacije s ITU-om, za razliku od SAD-a koji se, čini se, uopće nije konzultirao s međunarodnim tijelima.

Iako je analiza Nacionalne udruge emitera (NAB) u SAD-u pokazala da je rizik od smetnji za njihove ENG (Electronic News Gathering) sustave malo vjerojatan, Tilley upozorava da to rješava samo pitanje performansi, ali ne i zakonitosti i međunarodnih obveza.

Cijela situacija otkrivena je slučajno, "nespretnim potezom na tipkovnici", kako je Tilley rekao za NPR. Njegov je cilj bio upozoriti druge operatore svemirskih letjelica na potencijalni rizik kako bi mogli procijeniti jesu li njihove misije bile ili bi mogle biti ugrožene. Ovo otkriće nije optužba, već objava u javnom interesu koja naglašava potrebu za transparentnošću i suradnjom u doba kada mega-konstelacije satelita postaju sveprisutne.



