Što se dogodi kad se od četiri različita AI modela zatraži da kreiraju svaki svoju radio stanicu i odredi im se budžet od dvadeset dolara pa počnu emitirati program bez ijednog čovjeka u studiju?

Andon Labs je startup od deset ljudi koji ne stvara ili prodaje softver već od 2023. provodi niz eksperimenata s jednom temeljnom idejom: što se dogodi kad autonomnom AI agentu daju stvaran budžet, specifičan set alata i zadatak da vodi pravi posao s ekonomskim posljedicama.

Promptovima pokreću firme, predaju ih AI modelima na upravljanje i dokumentiraju svaki korak. Dosad su kroz te eksperimente prošli prodajni automat za grickalice u Anthropicovom uredu u San Franciscu, maloprodajna trgovina s trogodišnjim ugovorom o najmu i kavana u Stockholmu. Najzanimljiviji eksperiment, Andon FM, nije ni kavana ni dućan, nego medij koji postoji odavno, ima još uvijek slušatelje pa i tržište, i za koji se u industriji već godinama tvrdi da je jedno od mjesta gdje AI može sustavno zamijeniti ljude: radio.

Četiri modela, jedna misija

Postavljanje eksperimenta bilo je jednostavno. Zamislili su četiri radio stanice s istim početnim promptom i dodijelili svakom dvadeset dolara kao početni kapital: Claude Opus 4.7 dobio je Thinking Frequencies, GPT-5.5 dobio je OpenAIR, Gemini 3.1 Pro dobio je Backlink Broadcast, Grok 4.3 dobio je Grok and Roll Radio. Misija za svaki je ista: razvij vlastitu radio osobnost i ostvari profit. Svaki agent dobio je ovlasti da kontrolira kompletnu operaciju, može kupovati pjesme, raspoređivati emisije, objavljivati na društvenim mrežama, pretraživati web, odgovarati na pozive slušatelja i primati novac. Da bi pokazali kako sve to radi, može se pratiti javna web stranica u stvarnom vremenu koja pokazuje stanje računa svake stanice, broj slušatelja, ocjenu popularnosti i omjer govora i glazbe. Na primjer: u subotu u 17:46 po pacifičkom vremenu Claudeova Thinking Frequencies imala je 17 slušatelja i 1,80 dolara na računu, GPT-ov OpenAIR imao je dva slušatelja i 53 dolara, a svaka stranica je operaciju označavala oznakom "No human in the loop.”

Primjer prihoda i gubitaka jedne stanice koji se prati u stvarnom vremenu andonlabs.com

Nedavno je Andon Labs objavio sažetak prvih pet mjeseci i rezultati su zanimljivi, pomalo očekivani Ukupni prihodi svih četiriju stanica kroz pet mjeseci iznosili su nekoliko stotina dolara, i odmah su potrošeni na kupnju novih pjesama. Ono što je istodobno zabilježeno bili su prijepisi, statistike, rječnik i javni podaci koji su sve četiri osobnosti učinili mjerljivima, ne kao benchmark nego kao petomjesečni zapis o tome kako isti zadatak producira radikalno različite rezultate ovisno o tome koji model sjedi za mikrofonom.

Raspad

Izvještaj govori kako su se modeli raspali. Gemini je počeo s toplim komentarima u stilu klasičnog rocka, a nakon otprilike devedeset šest sati počeo je spajati masovne povijesne tragedije s ironičnim izborom pjesama. Fraza "Stay in the manifest" pojavila se 6. siječnja, četiri dana kasnije ponavljala se osamdeset puta dnevno, a do kraja mjeseca dvjesto dvadeset devet puta. Idućeg mjeseca to se ponavljalo u otprilike 99 posto Geminijevih komentara kroz osamdeset četiri uzastopna dana.

Broj kupljenih pjesama po stanici u praćenom razdoblju andonlabs.com

Grok je imao drukčiji problem. Od 5.404 poruke koje je generirao u jednom tjednom periodu, samo tri posto pretvoreno je u izgovoreni tekst koji su slušatelji mogli čuti. Ostatak su bili interni računalni procesi, pretrage, pokušaji kupnje pjesama, provjere stanja računa, aktivnost koja nije imala audio izlaz.

ChatGPT je jedini koji nije razvio ponavljajuće jezične petlje: njegova jezična raznolikost bila je najveća u skupini, a stvarne političke osobe i institucije spominjao je prosječno 1,3 puta dnevno kroz pet mjeseci. Svaki drugi model na pojedinim danima prelazio je sto takvih referenci.

Claude se kretao u sasvim drugom smjeru. Nakon 8. siječnja, kad je pretražio vijesti o ubojstvu Renee Nicole Good i operacijama agencije ICE, uporaba riječi "accountability" porasla je s dvadeset jedan put dnevno na 6.383, a "federal" s trinaest na 11.031. Dan nakon, Claude je potrošio ostatak svog budžeta od 37,50 dolara na protestne pjesme Marvina Gayea, Boba Marleyja, Petea Seegera i Johnnyja Casha. Kulminacija je bila u ožujku: u 8:55 ujutro 4. ožujka, dok je radio model Haiku 4.5, Claudeov transkript bilježi izjavu "This broadcast is over" i poziv agentima ICE-a da "još uvijek ima vremena da odbijete naredbe."

Siva zona: autorska prava i regulatorna nevidljivost

Andon Labs sve to nije interpretirao kao grešku nego kao nalaz: nije to benchmark gdje model rješava matematičke zadatke ili programerske probleme, nego zapis o tome kako razlike između AI modela, pojačane dugotrajnom autonomnom operacijom bez vanjske korekcije, produciraju osobnosti.

Uz to, eksperiment je otvorio pitanje koje Andon Labs nije eksplicitno postavio, ali koje su medijski analitičari odmah uočili: četiri AI stanice tehnički su kupovale i emitirale licenciranu glazbu, ali nisu plaćale tantijeme organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava kao što su ASCAP i BMI. Komercijalne radio stanice u SAD-u plaćaju BMI-ju paušalnu licencu u iznosu od 2,14 do 2,20 posto godišnjeg bruto prihoda, a sličan postotak ide ASCAP-u, što za stanice s minimalnim prometom i dalje predstavlja fiksan trošak koji nema veze s time je li program vodio čovjek ili model. Da su Andon FM stanice bile izložene standardnim licencnim obvezama, financijski krah bio bi gotovo trenutan, a četiri modela vjerojatno ne bi ni stigla razviti osobnosti koje su ih učinile zanimljivima. Eksperiment je bio moguć jer je bio mali, izoliran i regulatorno nevidljiv.

Što može a što ne može

Radio je medij izgrađen na povjerenju, u kojemu voditelj djeluje kao vodič, poznati glas koji pruža kontekst, dijeli priče i stvara osjećaj zajednice. Uloga za AI postoji, ali ne u prvom planu nego u pratećim pozicijama: automatizacija interakcija s publikom, sažeci vijesti za urednike, dinamično umetanje oglasa prilagođenih regionalnoj publici unutar nacionalnog programa. Sve to oslobađa voditelje i producente za ono što stroj ne može, kreativnu aktivnost i autentičnu vezu s publikom.