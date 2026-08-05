Musk investitorima gotovo polovicu vremena govori samo o AI-u i robotima

Analiza Muskovih istupa otkriva zanimljiv zaokret. Dok prodaja automobila usporava, šef Tesle fokus prebacuje na Optimus robote i autonomnu vožnju, tvrdeći da tko ne vjeruje u to, ne bi trebao biti investitor u tvrtku

Bug.hr srijeda, 5. kolovoza 2026. u 10:10
📷 Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Elon Musk želi da vjerujete kako Tesla više nije automobilska tvrtka, iako i dalje izgleda tako. Kompanija je u prošlom kvartalu isporučila gotovo pola milijuna vozila i ostvarila 70 posto prihoda upravo od njihove prodaje. Pa ipak, narativ koji Musk neumorno gura posljednjih nekoliko godina jest da je Tesla zapravo tvrtka za umjetnu inteligenciju i robotiku, čak i ako se dio te inteligencije trenutno nalazi u automobilima. Bez obzira na to što financijski izvještaji pokazuju, Muskov fokus odlučno se pomaknuo na AI dio poslovanja, projekte poput humanoidnog robota Optimusa i potpuno autonomnih robotaksija, dok su svakodnevne brige jednog proizvođača automobila gurnute u stranu.

Kako bi zorno prikazali tu promjenu, TechCrunch je u suradnji s njujorškom tvrtkom za financijska istraživanja Hudson Labs proveo analizu i mapirao o čemu su Musk i drugi direktori Tesle razgovarali na kvartalnim pozivima o zaradi u posljednjih sedam godina. Startup je prikupio transkripte poziva još od 2019. godine te pomoću vlastitog AI alata, Co-Analyst, odredio temu svake izgovorene rečenice i prebrojao njihovu učestalost.

Naime, Elon Musk danas gotovo 50 posto vremena dok govori priča o umjetnoj inteligenciji, robotaksijima i softveru za potpunu samostalnu vožnju (Full Self-Driving). To je ogroman skok u odnosu na prethodne godine, primjerice 2022., kada je tim temama posvećivao između 15 i 20 posto svog izlaganja. U istom razdoblju, Musk je uporno ponavljao tezu da upravo autonomija opravdava vrtoglavu vrijednost kompanije na tržištu.

"Ako Teslu vrednujete samo kao automobilsku tvrtku, to je fundamentalno pogrešan okvir", rekao je na pozivu u prvom kvartalu 2024. godine. "Ako netko ne vjeruje da će Tesla riješiti autonomiju, mislim da ne bi trebao biti investitor u ovu tvrtku."

Optimus u prvom planu

Razgovor o robotici također je naglo porastao u posljednje tri godine. Tesla je prvi put otkrio da radi na humanoidnom robotu, poznatom kao Optimus, na Danu umjetne inteligencije u kolovozu 2021. godine. U godini koja je uslijedila, Musk je projektu posvećivao tek oko dva posto ili manje svog vremena na pozivima. No, tijekom prošle godine, proveo je najmanje 10 posto svog izlaganja hvaleći Optimusa, a na pozivu u trećem kvartalu 2025. robot je zauzeo gotovo trećinu njegovog fokusa.

Musk vjeruje da Optimus ima potencijal postati značajniji i vrjedniji proizvod od cjelokupnog Teslinog automobilskog biznisa. Planira se masovna proizvodnja s ciljem od 10 milijuna Optimus robota godišnje u tvornici Gigafactory u Teksasu, a Musk je čak izjavio kako bi robot u budućnosti mogao obavljati i kirurške zahvate. Ovaj strateški zaokret potkrijepljen je i konkretnim odlukama. U siječnju 2026. godine, Tesla je najavila prekid proizvodnje Modela S i X kako bi oslobodio proizvodne kapacitete upravo za humanoidne robote.

Ovaj naglasak na futurističkim idejama pojačao se točno u vrijeme kada je Teslino osnovno automobilsko poslovanje prestalo rasti. Kao rezultat toga, Musk sada provodi manje od trećine vremena na pozivima govoreći o automobilima i proizvodnji. Na spomenutom pozivu u trećem kvartalu prošle godine, automobilskom biznisu posvetio je manje od 20 posto svog vremena.

Velika ulaganja i zaokret rukovodstva

Drugi direktori Tesle koji se pojavljuju na pozivima, poput financijskog direktora Vaibhava Taneje i potpredsjednika inženjeringa Larsa Moravyja, znatno sporije mijenjaju svoj fokus. Čak i na nekim od najnovijih poziva, oni su oko 30 posto vremena posvećivali automobilskom poslovanju. Ipak, i njihova se pažnja polako pomiče, iako zaostaju za Muskovim entuzijazmom, vjerojatno zato što AI i robotika još ne donose stvarne prihode. Zapravo, trenutno generiraju goleme troškove. U travnju 2026. Tesla je najavila planove za ulaganje više od 25 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju i robotiku, što je dovelo do pada profita unatoč rastu prihoda.

Nekoć su ovi direktori provodili gotovo 50 posto ili više vremena na pozivima razgovarajući o proizvodnji i prodaji automobila. Sve se to promijenilo 2024. godine, kada je automobilski biznis počeo patiti zbog pojačane konkurencije tradicionalnih proizvođača i novih kineskih igrača na tržištu. No, kada se pridruže Musku u razgovoru o budućnosti, usvajaju uzvišenu retoriku svog šefa.

"Put do nevjerojatnog obilja uvijek je izazovan i zahtijeva hrabre oklade", rekao je Taneja na pozivu u drugom kvartalu ove godine. "Naš napredak neće biti linearan. Budućnost će biti sjajna."

Teslina oklada na AI i robotiku je, dakle, golema. Musk ne pokušava samo izgraditi robote, on pokušava u potpunosti redefinirati identitet svoje tvrtke pred investitorima i cijelim svijetom. Njegova komunikacija je ključni dio te strategije, pripremajući teren za budućnost u kojoj će, kako on vjeruje, vrijednost Tesle ovisiti o inteligenciji njegovih strojeva, a ne samo o konjskim snagama njegovih automobila.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

KEF zvučnici na akciji!

High-end zvučnici

KEF zvučnici uz -20% popusta! Odaberi svog favorita i uživaj u hi-fi zvuku po super cijeni.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija