Musk investitorima gotovo polovicu vremena govori samo o AI-u i robotima

Analiza Muskovih istupa otkriva zanimljiv zaokret. Dok prodaja automobila usporava, šef Tesle fokus prebacuje na Optimus robote i autonomnu vožnju, tvrdeći da tko ne vjeruje u to, ne bi trebao biti investitor u tvrtku

Elon Musk želi da vjerujete kako Tesla više nije automobilska tvrtka, iako i dalje izgleda tako. Kompanija je u prošlom kvartalu isporučila gotovo pola milijuna vozila i ostvarila 70 posto prihoda upravo od njihove prodaje. Pa ipak, narativ koji Musk neumorno gura posljednjih nekoliko godina jest da je Tesla zapravo tvrtka za umjetnu inteligenciju i robotiku, čak i ako se dio te inteligencije trenutno nalazi u automobilima. Bez obzira na to što financijski izvještaji pokazuju, Muskov fokus odlučno se pomaknuo na AI dio poslovanja, projekte poput humanoidnog robota Optimusa i potpuno autonomnih robotaksija, dok su svakodnevne brige jednog proizvođača automobila gurnute u stranu.

Kako bi zorno prikazali tu promjenu, TechCrunch je u suradnji s njujorškom tvrtkom za financijska istraživanja Hudson Labs proveo analizu i mapirao o čemu su Musk i drugi direktori Tesle razgovarali na kvartalnim pozivima o zaradi u posljednjih sedam godina. Startup je prikupio transkripte poziva još od 2019. godine te pomoću vlastitog AI alata, Co-Analyst, odredio temu svake izgovorene rečenice i prebrojao njihovu učestalost.

Naime, Elon Musk danas gotovo 50 posto vremena dok govori priča o umjetnoj inteligenciji, robotaksijima i softveru za potpunu samostalnu vožnju (Full Self-Driving). To je ogroman skok u odnosu na prethodne godine, primjerice 2022., kada je tim temama posvećivao između 15 i 20 posto svog izlaganja. U istom razdoblju, Musk je uporno ponavljao tezu da upravo autonomija opravdava vrtoglavu vrijednost kompanije na tržištu.

"Ako Teslu vrednujete samo kao automobilsku tvrtku, to je fundamentalno pogrešan okvir", rekao je na pozivu u prvom kvartalu 2024. godine. "Ako netko ne vjeruje da će Tesla riješiti autonomiju, mislim da ne bi trebao biti investitor u ovu tvrtku."

Optimus u prvom planu

Razgovor o robotici također je naglo porastao u posljednje tri godine. Tesla je prvi put otkrio da radi na humanoidnom robotu, poznatom kao Optimus, na Danu umjetne inteligencije u kolovozu 2021. godine. U godini koja je uslijedila, Musk je projektu posvećivao tek oko dva posto ili manje svog vremena na pozivima. No, tijekom prošle godine, proveo je najmanje 10 posto svog izlaganja hvaleći Optimusa, a na pozivu u trećem kvartalu 2025. robot je zauzeo gotovo trećinu njegovog fokusa.

Musk vjeruje da Optimus ima potencijal postati značajniji i vrjedniji proizvod od cjelokupnog Teslinog automobilskog biznisa. Planira se masovna proizvodnja s ciljem od 10 milijuna Optimus robota godišnje u tvornici Gigafactory u Teksasu, a Musk je čak izjavio kako bi robot u budućnosti mogao obavljati i kirurške zahvate. Ovaj strateški zaokret potkrijepljen je i konkretnim odlukama. U siječnju 2026. godine, Tesla je najavila prekid proizvodnje Modela S i X kako bi oslobodio proizvodne kapacitete upravo za humanoidne robote.

Ovaj naglasak na futurističkim idejama pojačao se točno u vrijeme kada je Teslino osnovno automobilsko poslovanje prestalo rasti. Kao rezultat toga, Musk sada provodi manje od trećine vremena na pozivima govoreći o automobilima i proizvodnji. Na spomenutom pozivu u trećem kvartalu prošle godine, automobilskom biznisu posvetio je manje od 20 posto svog vremena.

Velika ulaganja i zaokret rukovodstva

Drugi direktori Tesle koji se pojavljuju na pozivima, poput financijskog direktora Vaibhava Taneje i potpredsjednika inženjeringa Larsa Moravyja, znatno sporije mijenjaju svoj fokus. Čak i na nekim od najnovijih poziva, oni su oko 30 posto vremena posvećivali automobilskom poslovanju. Ipak, i njihova se pažnja polako pomiče, iako zaostaju za Muskovim entuzijazmom, vjerojatno zato što AI i robotika još ne donose stvarne prihode. Zapravo, trenutno generiraju goleme troškove. U travnju 2026. Tesla je najavila planove za ulaganje više od 25 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju i robotiku, što je dovelo do pada profita unatoč rastu prihoda.

Nekoć su ovi direktori provodili gotovo 50 posto ili više vremena na pozivima razgovarajući o proizvodnji i prodaji automobila. Sve se to promijenilo 2024. godine, kada je automobilski biznis počeo patiti zbog pojačane konkurencije tradicionalnih proizvođača i novih kineskih igrača na tržištu. No, kada se pridruže Musku u razgovoru o budućnosti, usvajaju uzvišenu retoriku svog šefa.

"Put do nevjerojatnog obilja uvijek je izazovan i zahtijeva hrabre oklade", rekao je Taneja na pozivu u drugom kvartalu ove godine. "Naš napredak neće biti linearan. Budućnost će biti sjajna."

Teslina oklada na AI i robotiku je, dakle, golema. Musk ne pokušava samo izgraditi robote, on pokušava u potpunosti redefinirati identitet svoje tvrtke pred investitorima i cijelim svijetom. Njegova komunikacija je ključni dio te strategije, pripremajući teren za budućnost u kojoj će, kako on vjeruje, vrijednost Tesle ovisiti o inteligenciji njegovih strojeva, a ne samo o konjskim snagama njegovih automobila.