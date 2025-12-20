Najmanje AI superračunalo na svijetu stane u džep

Istraživači su nam krajem godine predstavili niz malih rješenja za velike stvari: čip 100 puta tanji od kose, svjetlosne implantate i najmanje potpuno programabilne autonomne robote...

Američki startup Tiiny AI predstavio je Tiiny AI Pocket Lab, najmanje osobno AI superračunalo prema Guinnessovoj knjizi rekorda u kategoriji "najmanji MiniPC (100B LLM lokalno)". Dimenzija 14,2 x 8 x 2,53 cm i težine oko 300 grama, uređaj pokreće 12-jezgreni ARMv9.2 CPU, ima 80 GB LPDDR5X RAM-a, 1 TB SSD i ~190 TOPS snage. To sve omogućava lokalno izvršavanje velikih jezičnih modela do 120 milijardi parametara, kao GPT-4, bez Interneta, servera ili GPU-a.​

Tiiny AI Pocket Lab omogućava višestepeno zaključivanje, duboko razumijevanje konteksta, generiranje sadržaja i sigurnu obradu osjetljivih informacija, čak i bez pristupa Internetu Tiiny AI

Tehnologije TurboSparse i Powerinfer optimiziraju rad aktivirajući samo potrebne neurone i raspodjeljujući zadatke na CPU/NPU. Ovo računalo podržava zadaće poput višestupanjskog rezoniranja, generiranja sadržaja i obrade osjetljivih podataka s bankovnom enkripcijom. Uređaj tako rješava probleme privatnosti, ovisnosti o oblaku i potrošnje energije, nudeći 80 % stvarnih AI primjena offline.

Čip 100 puta tanji od kose

Istraživači Sveučilišta Colorado Boulder i američkog Nacionalnog laboratorija Sandia razvili su optički fazni modulator na bazi silicij-nitridne platforme, izrađen CMOS postupkom na 200 mm waferima. Uređaj duljine 2 mm, stotinjak puta tanji od ljudske kose, omogućuje gigahertznu frekvencijsku modulaciju vidljive svjetlosti, najnižu ikad zabilježenu za integrirane akusto-optičke modulatore.

Optički čip razvijen je laserskom svjetlošću iz optičkog vlaknastog niza Jake Freedman

Čip, predstavljen u časopisu Nature Communications, podržava valne duljine 400-1000 nm, što je idealno za kontrolu kubita u kvantnim računalima s tisućama kanala. Skalabilna proizvodnja, tvrde, eliminira ručne komponente i omogućava masovnu integraciju s Mach-Zehnder modulatorima i filterima za kvantnu kontrolu, LIDAR i podvodnu komunikaciju.

AI predviđa razvoj embrija, stanicu po stanicu

Inženjeri s MIT-a lansirali su model dubokog učenja koji s nevjerojatnih 90 posto točnosti simulira razvoj svake od 5000 stanica embrija vinske mušice tijekom prvog sata života. Analizirajući videozapise, AI uči geometrijske interakcije — položaje, dodire i deformacije stanica — te predviđa njihovo ponašanje u fazi gastrulacije, gdje se iz kašaste mase rađaju složene strukture.

Razvoj embrija Drosophile snimljen je svjetlosnom mikroskopijom MultiCell

Opisan u časopisu Nature Methods, ovaj bio-AI spoj otkriva kako lokalne stanične "odluke" oblikuju cijele organisme. Model će, kažu, poslužiti za predviđanje razvoja zebrica i miševa, ali i ranu detekciju bolesti poput astme ili raka kroz prepoznavanje abnormalnih staničnih obrazaca u tkivima.

Mikroskopski plivači

Istraživači Sveučilišta Pennsylvania i Michigan razvili su najmanje potpuno programabilne autonomne robote: mikroskopske plivače veličine 200 × 300 × 50 mikrometara, manje od zrna soli. Pogonjeni svjetlošću, bez vanjskog upravljanja ili magnetskih polja, roboti nose mikroračunala za samostalno osjećanje temperature i prilagođavanje putanja, rade mjesecima uz trošak od jednog centa po komadu.

Jedva vidljivi golim okom, roboti su manji od zrna soli MIT News

Opisani u časopisima Science Robotics i PNAS, ovi roboti rade bez fizičkih žica, kabela ili povezivanja s vanjskom opremom koja bi robota opskrbljivala energijom ili prenosila podatke, bez magnetskih polja ili vanjskog upravljanja nalik joysticku, što ih čini prvim doista autonomnim, programabilnim robotima ove veličine.

Prvi 3-u-1 sustav čiste energije testiran u Škotskoj

Europski centar za morsku energiju (EMEC) na škotskom otočju Orkney testirao je prvi integrirani sustav koji spaja plimnu energiju, baterije i proizvodnju vodika. Sustav uključuje plimnu turbinu O2 tvrtke Orbital Marine Power, vanadijske protočne baterije Invinity Energy Systems i 670 kW elektrolizer ITM Power.

Ispitivanje 3-u-1 sustava integriralo je energiju plime i oseke s vanadijevim protočnim baterijama i vodikovim elektrolizerom EMEC, Orbital Marine Power

Tijekom demonstracije testirani su različiti scenariji protoka energije: visoka proizvodnja plime puni baterije, napaja elektrolizer i šalje višak u mrežu, dok niska proizvodnja koristi baterije za stabilizaciju i kontinuiranu proizvodnju zelenog vodika. Testovi su, kažu, potvrdili izvedivost koncepta, identificirali poboljšanja u automatizaciji i upravljanju baterijama te pokazali brzu reakciju na kvarove elektrolizera.

Optičke mreže za rano otkrivanje potresa

Znanstvenici Cal Poly Humboldta razvijaju sustav koji koristi optičke internetske kabele za praćenje seizmičke aktivnosti. Vibracije potresa lagano istežu ili stišću vlakna, stvarajući promjene u svjetlosnim impulsima koje senzori mogu detektirati čak i kod potresa magnitude 1.

Tehnologija, testirana u okrugu Humboldt, mogla bi, nadaju se istraživaći, omogućiti dragocjene sekunde ranog upozorenja i otvoriti novo poglavlje u seizmologiji.

AI alat otkriva genetske mutacije i moguće bolesti

Na Medicinskom fakultetu Icahn razvili su novi AI alat koji ne samo da identificira genetske mutacije koje uzrokuju bolesti, već i predviđa vrstu bolesti koju te mutacije mogu izazvati. Metoda V2P (Variant to Phenotype) koristi napredno strojno učenje za povezivanje genetskih varijanti s njihovim vjerojatnim fenotipskim ishodima - odnosno bolestima ili osobinama koje mutacija može uzrokovati - učinkovito predviđajući kako bi pacijentov DNK mogao utjecati na njegovo zdravlje.

Alat je obučen na velikoj bazi podataka štetnih i benignih genetskih varijanti, uključujući informacije o bolestima kako bi se poboljšala točnost predviđanja Mount Sinai Health System

Iako V2P trenutno klasificira mutacije u široke kategorije poput poremećaja živčanog sustava ili raka, istraživači žele usavršiti alat kako bi predvidjeli specifičnije ishode bolesti i integrirali ga s dodatnim izvorima podataka i tako potaknuli otkrivanje lijekova.

Svjetlosni implantat 'govori' mozgu novi jezik

Znanstvenici Sveučilišta Northwestern razvili su mekani, bežični implantat koji svjetlosnim bljeskovima šalje informacije izravno u mozak miševa, zaobilazeći osjetilne putove tijela. Fleksibilni uređaj, tanji od kreditne kartice, postavlja se ispod vlasišta na lubanju i koristi niz od 64 mikro-LED-ica za projiciranje preciznih svjetlosnih uzoraka kroz kost, aktivirajući genetski modificirane neurone u korteksu. ​

Bežični implantat, ne veći od poštanske marke i tanji od kreditne kartice Mingzheng Wu, Sveučilište Northwestern

Sustav, predstavljen u časopisu Nature Neuroscience, nudi gotovo beskonačne kombinacije frekvencija, intenziteta i sekvenci za oponašanje prirodnih osjeta, a ovo bi se rješenje moglo koristiti u izradi protetskih udova s povratnim informacijama, vidnih i slušnih uređaja, za liječenje bolova, oporavak od moždanog udara i kontrolu robotskih udova.​

Humanoidni robot sa šest ruku

Kineska Midea predstavila je MIRO U, prvog svjetskog humanoidnog robota sa šest ruku, koji obećava 30 % veću učinkovitost u industrijskoj proizvodnji. Robot s humanoidnom glavom i torzom te šasijom na kotačima može istodobno obavljati tri zadatka koristeći tri para bioničkih udova.

Kineski robot ima tri para ruku Midea

Donjim rukama rukuje teškim komponentama, a gornjima izvodi precizne radnje montaže. Zahvaljujući rotaciji od 360° i sustavu vertikalnog podizanja, MIRO U omogućava brze prijelaze između radnih stanica. Pilot-testiranje ovog "superhumanoida”, kako su ga nazvali u Midei, počinje ovog mjeseca u Mideinoj tvornici u Wuxiju.