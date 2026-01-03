Najmoćniji stroj za hipergravitaciju komprimira prostor i vrijeme

Ni u tjednu na prelasku iz jedne godine u drugu nismo ostali prikraćeni za znanstvena otkrića, od neuromorfne e‐kože koja robotu daje osjećaj boli do kvantne teorije koja objašnjava protok vremena

Kinezi su oborili vlastiti rekord u istraživanju hipergravitacije nakon što su stručnjaci Shanghai Electric Nuclear Power Groupa izgradili višetonsku centrifugu koja može komprimirati prostor i vrijeme. Centrifuga CHIEF1900 postavljena je u Centru za hipergravitacijska istraživanja na Sveučilištu Zhejiang, a kapacitetom oko 1900 g·tona nadmašuje CHIEF1300, pokrenut u rujnu prošle godine, i dosadašnju američku rekorderku u Vicksburgu.

U kontroliranom polju ubrzanja tisućama puta većeg od Zemljine, procesi koji u prirodi traju desetljećima ili stoljećima, poput migracije zagađivača kroz tlo ili dugotrajnog opterećenja temelja infrastrukture, moći će se sad proučavati u danima. Projekt CHIEF, vrijedan oko dvije milijarde juana, trebao bi postati nacionalna platforma za geotehniku, energetske sustave i istraživanje ekstremnih uvjeta, javljaju kineski mediji.

Prozirni solarni prozori proizvode struju danju i noću

Istraživači Korejskog sveučilišta razvili su prozirne solarne prozore koji energiju proizvode non-stop, od 0 do 24: danju hvataju sunčevu svjetlost, a noću LED i fluorescentnu rasvjetu u interijeru. Sustav, detaljno opisan u časopisu Joule, kombinira distribuirani Braggov reflektor koji selektivno preusmjerava blisko infracrveno zračenje u okvir s bifacijalnim silicijskim ćelijama, s visokom propusnošću vidljive svjetlosti.

Struktura hibridnog solarnog prozora Jun Yong-seok, Shin Myung-hun, Ko Hyung-duk

Prozori navodno zadržavaju oko 75 % prozirnosti i indeks uzvrata boja od gotovo 94 % pa ne narušavaju izgled ni boje okoline, a namijenjeni su, kažu, postavljanju na BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) fasade kod kojih su fotonaponski sustavi integrirani u građevinu, ali i u električna vozila.

Neuromorfna e‐koža robotu daje osjećaj boli

Istraživači Odjela za biomedicinsko inženjerstvo Gradskog sveučilišta u Hong Kongu razvili su neuromorfnu elektroničku kožu koja humanoidnim robotima omogućuje da osjete dodir, prepoznaju ozljede i refleksno reagiraju na bol. Sustav koristi mrežu senzora koji imitiraju živčane impulse ljudske kože pa robot može automatski povući ruku pri jakom pritisku, bez posredovanja središnjeg procesora.

Modularni, magnetski segmenti kože omogućavaju brzu zamjenu oštećenih dijelova, a tehnologija, predstavljena u Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti PNAS, mogla bi poboljšati sigurnost i prirodnost interakcije s empatičnim servisnim robotima.

AI čizme za bežičnu terapiju

Kineska tvrtka UREVO predstavlja prve bežične čizme za oporavak mišića koje kombiniraju umjetnu inteligenciju, kompresijsku masažu i toplinsku terapiju. Čizme koriste AI Smart Massage tehnologiju za analizu mišića u stvarnom vremenu i automatsko podešavanje pritiska od 80 do 180 mmHg te temperature između 38 i 48 °C.

Sustav prilagođava tretmane za zagrijavanje, oporavak ili relaksaciju UREVO

Korisnici mogu prilagoditi sesije određenim mišićnim skupinama, izbjegavati osjetljive zone ili aktivirati oporavak cijele noge, dok popratna aplikacija omogućuje potpunu kontrolu nad načinima rada, intenzitetom, razinama pritiska, temperaturom i ažuriranjima. Cipele imaju odvojivi bežični kontroler, a integrirana baterija od 5000 mAh navodno omogućava više od četiri sata rada pa čak i napajanje mobilnih uređaja.

Pametna površina prikuplja energiju iz radarskih zraka

Kineski istraživači razvili su pametnu 6G elektromagnetsku površinu koja ambijentalne elektromagnetske valove, uključujući neprijateljske radarske zrake, navodno pretvara u električnu energiju. Detalji ovog projekta opisani su u radu koji objavljuje IEEE Internet of Things Magazine.

Robotska komunikacija, senzorski procesi i bežično punjenje u IoRT mrežama uz pomoć RIS-a Wanli Ni, Ruyu Luo, Xinran Zhang, Peng Wang

Tehnologija se, kažu, temelji na rekonfigurabilnoj inteligentnoj površini (RIS) koja ujedinjuje bežični prijenos podataka, radar i prikupljanje energije. Tako bi se mogle napajati bespilotne letjelice, senzori pa čak stealth zrakoplovi bez klasičnih baterija, uz sposobnost stvaranja “mrtvih radio zona” za prikrivanje i suzbijanje elektroničkog nadzora, tvrde istraživači.

Pametni telefoni postaju precizniji

Kineski istraživači razvili su novu metodu pozicioniranja pametnih telefona koja znatno poboljšava točnost GNSS-a u "urbanim kanjonima“. U radu objavljenom u časopisu Satellite Navigation predstavljen je sustav koji kombinira 3D karte gradova s višestrukim satelitskim mjerenjima – pseudo-udaljenostima, Dopplerom i vremenskim razlikama faze nosača.

Putanje s pet GNSS algoritama za pozicioniranje Yanlong Liu, Zengke Li, Cheng Pan, Jingxiang Gao, Yipeng Ning, Xianggeng Han

Ključni napredak, tvrde istraživači, leži u potpunom iskorištavanju visokopreciznih GNSS informacija koje se često zanemaruju pri pozicioniranju pametnih telefona. Integracijom prostornih ograničenja i preciznog vremenskog praćenja sustav navodno postiže pogrešku manju od 5 metara u više od 90 % slučajeva i stoga nudi pouzdanije praćenje putanje u teškim uvjetima.

Moždani imunitet skriva 'prekidač' za anksioznost

​Tjeskobom možda ne upravljaju neuroni nego dvije suprotstavljene skupine imunoloških stanica u mozgu, pokazuje novo istraživanje Sveučilišta Utah objavljeno u časopisu Molecular Psychiatry. Riječ je o mikroglijama, glavnim imunološkim stanicama središnjeg živčanog sustava. Jedan tip, non‐Hoxb8 mikroglija, djeluje kao "papučica gasa” i potiče tjeskobno ponašanje, dok drugi, Hoxb8 mikroglija, koči razvoj anksioznosti.

Kad su znanstvenici u miševe bez mikroglije presadili samo 'gas', životinje su pokazivale kompulzivno uređivanje krzna i izbjegavanje otvorenog prostora, no prisutnost 'kočnice' poništila je taj učinak Donn A. Van Deren, Ben Xu, Naveen Nagarajan, Anne M. Boulet, Shuhua Zhang & Mario R. Capecchi

Autori smatraju da defekti u moždanom imunološkom sustavu mogu izravno uzrokovati specifične neuropsihijatrijske poremećaje. To onda otvara put budućim terapijama koje bi ciljale vrlo precizne populacije mikroglije umjesto klasičnih neuroloških lijekova.

Kineska kvantna teorija objašnjava tok vremena

Znanstvenici Sveučilišta Hainan razvili su novi kvantni okvir koji objašnjava zašto vrijeme ima jednosmjerni tok, od prošlosti prema budućnosti. Kineski fizičari smatraju da smjer vremena proizlazi iz samih kvantnih procesa, gdje se sustavi spontano razvijaju prema većoj nasumičnosti i gubitku koherencije te da je "tok vremena“ unutarnje svojstvo kvantnog svijeta, a ne posljedica opažanja ili mjerenja.

Smjer vremena proizlazi iz unutarnje dinamike kvantnih sustava, bez potrebe za opažanjem ili mjerenjem, uočili su kineski fizičari Xi Ming, Qing-yu Cai

Njihova teorija, objavljena u časopisu Annals of Physics, sugerira da nepovratnost nastaje sama iz kvantnih korelacija, što objašnjava zašto se jaje ne može „ne skuhati“ niti procesi spontano odvijati unatrag.