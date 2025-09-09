NASA započinje drugu jednogodišnju simulaciju marsovske misije

Nova četveročlana posada uskoro ulazi u 3D-ispisanu nastambu u Houstonu, gdje će u potpunoj izolaciji provesti više od godinu dana kako bi NASA prikupila ključne podatke za buduće misije na Marsu

Četvero istraživačkih dobrovoljaca sudjelovat će u drugoj NASA-inoj jednogodišnjoj simulaciji misije na Marsu. Projekt će se odvijati unutar posebno izgrađene nastambe u Svemirskom centru Johnson u Houstonu, a misija će imati cilj pružiti bitne podatke potrebne za planiranje budućih ljudskih istraživanja Mjeseca, Marsa i ostalih svemirskih destinacija.

Život i rad "na Marsu"

Ova misija dio je niza zemaljskih simulacija pod nazivom CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), kojima NASA nastoji procijeniti ključne čimbenike ljudskog zdravlja i općeg stanja uoči budućih putovanja na Mars. Posada će se suočiti s realnim ograničenjima resursa, kvarovima opreme, kašnjenjima u komunikaciji, izolacijom i sličnim izazovima kao izvorima stresa, uz simulirane aktivnosti visokog tempa koje će se obavljati izvan nastambe.

Tijekom boravka u 3D-ispisanoj nastambi površine oko 158 četvornih metara, članovi posade obavljat će znanstvena istraživanja i operativne zadatke, uključujući simulirane šetnje po Marsu, uzgoj povrća u vrtu te upravljanje robotskim operacijama. Testirat će se i tehnologije posebno dizajnirane za Mars i istraživanje dubokog svemira, poput aparata za pitku vodu i dijagnostičke medicinske opreme.

"Simulacija će nam omogućiti prikupljanje podataka o kognitivnim i fizičkim performansama kako bismo dobili bolji uvid u potencijalne utjecaje ograničenja resursa i dugotrajnih misija na Mars na zdravlje i izvedbu posade", rekla je Grace Douglas, glavna istražiteljica projekta CHAPEA. Ovo je druga takva jednogodišnja misija. Prva je misija tog tipa bila započela u lipnju 2023., a uspješno je završena u srpnju prošle godine.

Posada 4+2

Posada koju sačinjavaju Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery i James Spicer ući će u "kuću" Mars Dune Alpha u nedjelju, 19. listopada, kako bi započeli svoju misiju. Tim će živjeti i raditi poput astronauta tijekom 378 dana, a završetak misije predviđen je za 31. listopada 2026. godine. Emily Phillips i Laura Marie imenovane su zamjenskim članicama posade.

Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery; James Spicer, Emily Phillips, Laura Marie

Nitko od njih nije profesionalni astronaut, pa se posada sastoji od zapovjednika (Elder), koji je testni pilot u Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, medicinske djelatnice (Ellis) koja je zapravo zaposlenica Svemirskih snaga, znanstvenog časnika (Montgomery) inače hardverskog inženjera iz jednog startupa te letnog inženjera (Spicer), u stvarnom životu tehničkog direktora iz avioindustije. Zamjenske članice posade obje su pilotkinje, jedna (Phillips) iz Mornaričkog korpusa, a druga (Marie) je iz sektora komercijalne avijacije.