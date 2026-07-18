Nova era procesora: 3D čipovi na lakši način

QD-LED tehnologija za zaslone budućnosti, kvantni toplinski motor za moćnija kvantna računala i AI model koji besprijekorno rekonstruira skrivene objekte iz svemira

Istraživači Sveučilišta Illinois Urbana-Champaign osmislili su novu metodu monolitne 3D integracije koja silikonske strujne krugove slaže izravno jedne na druge, bez opasnosti od uništenja donjih slojeva velikom toplinom. Tradicionalna proizvodnja zahtijeva temperature iznad 1000 °C, što bi rastalilo već ugrađene komponente. Novi postupak koristi prijenos ultratankih membrana na temperaturama ispod 200 °C, što omogućava golemu gustoću povezivanja i precizno nanometarsko poravnanje. Ova tehnologija, detaljno predstavljena u časopisu Nature, drastično povećava računalnu snagu i smanjuje energetsku potrošnju.

QD-LED tehnologija za zaslone budućnosti

MIT-ovi i Samsungovi inženjeri tvrde da su otklonili glavnu prepreku za komercijalizaciju naprednih QD-LED zaslona. Naime, tehnologija kvantnih točaka nudi iznimno čiste boje i visoku energetsku učinkovitost. Međutim, plave diode gube stabilnost i dosad su prebrzo propadale. Analiza na nanoskali otkrila je da ključni slojevi gube debljinu zbog oslobađanja vodika i kisika.

Istraživači s MIT-a proučavali su mikroskopske promjene unutar LED dioda koje koriste električno pobuđene kvantne točke MIT News

Rješenje, predstavljeno u časopisu Science Advances, iznenađujuće je jednostavno i ekonomski isplativo: diode se kapsuliraju u posebnu smolu na bazi akrilata. Smola blokira vlagu i uspješno zaustavlja fizičku degradaciju materijala. Postupak je produžio životni vijek crvenih dioda osam puta. Najvažnije, plava komponenta dobila je čak 5000 puta veću stabilnost. To, kažu, otvara vrata masovnoj proizvodnji znatno svjetlijih televizora i VR uređaja.

Analogna crna rupa testira Hawkingovu teoriju

Međunarodni tim znanstvenika iz Meksika, Njemačke i Izraela ostvario je proboj u istraživanju Hawkingova zračenja stvorivši minijaturni analog crne rupe pomoću svjetlosti. Kako bi simulirali horizont događaja, fizičari su ispalili ultra kratke i intenzivne laserske pulseve kroz posebno optičko vlakno s fotonskim kristalima. Ovaj proces stvara "pokretno usporavanje" za drugi laserski snop koji ga ne može sustići, čime se replicira točka bez povratka.

Dijagram analognog horizonta događaja koji emitira Hawkingovo zračenje Procopio, Aguero-Santacruz, Bermudez, Leonhardt

Eksperiment, opisan u časopisu Nature, potvrdio je mehanizam povratne reakcije (backreaction) i pokazao kako emitirano kvantno zračenje crpi energiju iz crne rupe i uzrokuje njezino isparavanje. Time su, kažu, na mikroskopskoj skali uspješno spojene kvantna mehanika i opća teorija relativnosti.

Kvantni toplinski motor za moćnija kvantna računala

Znanstvenici Sveučilišta Aalto konstruirali su prvi ciklički supravodljivi kvantni toplinski motor na svijetu. Uređaj radi u uvjetima blizu apsolutne nule i koristi Ottoov ciklus, proces poznat iz automobilskih motora. Umjesto klasičnih izvora, ovaj motor koristi kvantni hladnjak koji po potrebi grije ili hladi transmon kubit, pretvarajući toplinu u koristan rad.

Supravodljivi kvantni toplinski stroj Heikka Valja / Sveučilište Aalto

Rješenje, detaljno opisano u časopisu Nature Communicationas, rješava kritičan problem skaliranja kvantnih računala. Autonomni kvantni motori mogli bi tako izravno očitavati kubite bez mikrovalnih kabela, što znatno pojednostavljuje i pojeftinjuje izgradnju kvantnih računala.

Natrijeve metalne baterije

Kineski istraživači s Jugoistočnog sveučilišta, tvrtke HiNa Battery Technology i Sveučilišta Yangzhou razvili su novu natrij-metalnu bateriju koja se potpuno napuni za samo četiri minute, zadržavajući stabilan kapacitet godinama. Najveći problem ove napredne tehnologije – stvaranje igličastih kristala (dendrita) koji uzrokuju kratke spojeve – uspješno je riješen razvojem posebnog čvrstog gel elektrolita, otkriva članak u časopisu Nano-Micro Letters.

Demonstracija punjenja telefona u torbici tijekom sklapanja ZhengMing Sun i sur.

Laboratorijski testovi pokazali su stabilnost dulju od čak 6000 sati rada bez kvarova. Pri punjenju od 20 minuta baterija zadržava 90 % svog kapaciteta čak i nakon 2000 ciklusa. Ova jeftinija i znatno sigurnija tehnologija, bazirana na lako dostupnom natriju, predstavlja isplativu alternativu litij-ionskim ćelijama u nekim primjenama.

Bionički dron leti i roni poput gnjuraca

Inženjeri s MIT-a i EPFL-a razvili su hibridnog robota FAAV koji pliva pod vodom i polijeće izravno u zrak. Ovaj bionički uređaj teži manje od 300 grama, a dizajn je inspiriran gnjurcima, pticama koje love pod vodom. Robot ima fleksibilna krila premazana hidrofobnim nanočesticama i motorizirani rep. Pod vodom pliva brzinom od 1 m/s, dok zrakom leti brzinom od 6 m/s. Za prijelaz iz vode u zrak koristi strmi nagib od 70 stupnjeva bez potrebe za mahanjem nogama.

Tehnologija, predstavljena u časopisu Science Robotics, otvara put novoj klasi dronova koji bi trebali pojeftiniti oceanografska istraživanja i omogućiti sigurno prikupljanje uzoraka s rizičnih lokacija.

Pametni materijal kontrolira toplinu

Japanski istraživači razvili su pametni toplinski uređaj koji omogućava programiranje topline poput računalnih podataka. Sustav spaja magnetooptički materijal i GST strukturu i time, kažu, ruši temeljno fizikalno pravilo reciprociteta. Materijal naime neovisno razdvaja upijanje i zračenje topline; toplina se apsorbira iz jednog smjera, a emitira u drugom. Učinak radi čak i pod ravnim kutom.

Toplina se apsorbira s desne strane, zagrijavajući strukturu, odakle se zrači ulijevo, hladeći strukturu Metropolitansko sveučilište u Osaki

Uređaj ima prekidač za paljenje i gašenje. Također, zadržava memoriju stanja bez napajanja strujom. Tehnologija, opisana u časopisu Laser & Photonics Reviews, trebala bi potaknuti izradu naprednih infracrvenih senzora i fotoničke memorije.

AI model rekonstruira skrivene objekte iz svemira

Inženjeri Sveučilišta Wuhan razvili su RSAC, napredni AI sustav koji na satelitskim snimkama prepoznaje i u potpunosti rekonstruira objekte djelomično zaklonjene oblacima ili sjenama. Za razliku od uobičajenih alata koji samo estetski popunjavaju sliku, ovaj model koristi duboko logičko zaključivanje zasnovano na difuzijskim modelima (Stable Diffusion) kako bi precizno rekonstruirao geometriju i teksturu objekata. Tehnologija opisana u časopisu Journal of Remote Sensing trebala bi drastično unaprijediti analizu šteta nakon prirodnih katastrofa, kartografiju i sigurnosni nadzor.

AI s visokom točnošću prepoznaje avione, brodove i infrastrukturu Mingyang Lei, Huifang Li, Huanfeng Shen

Naime, pokazalo se da AI s visokom točnošću prepoznaje avione, brodove i infrastrukturu. RSAC je, tvrde, nadmašio postojeće modele poput LaMa-e i BrushNeta postigavši visoku geometrijsku točnost s IoU indeksom od 0,853.

Premaz mijenja boju pri udarcu i precizno mjeri silu

Istraživači Sveučilišta Tufts razvili su pametnu boju koja se mijenja ovisno o jačini mehaničkog udarca, funkcionirajući kao ugrađeni mjerač sile bez ikakve elektronike. Premaz sadrži čestice s jezgrom od polimera koji pod stresom prelazi iz tamnoplave u jarkocrvenu boju. Ta je jezgra zaštićena čvrstom ljuskom od svilenih proteina koja sprečava lažna aktiviranja.

Linije pokazuju kutove udarca po bubnju premazanom posebnom bojom, a boje prikazuju točke udara Marco Lo Presti, Giulia Guidetti, Elisabetta Ruggeri, Terri Lyne Carrington, Fiorenzo G. Omenetto

Boja bilježi sile od 100 do 770 njutna, što odgovara rasponu od laganog udarca čekićem do snažnog boksačkog udarca. Promjena boje je trajna, a nanosi se na kacige, obuću, pakete ili kablove radi analize opterećenja i sigurnosti, piše časopis Advanced Science.

Samopopravljive leće

Istraživači korejskog Sveučilišta Dankook razvili su napredne meke kontaktne leće koje se same popravljaju nakon mehaničkih oštećenja. Tehnologija, predstavljena u časopisu Applied Polymer Materials, temelji se na inovativnom hidrogelu s dinamičkim disulfidnim vezama. Kada se leća izloži običnom UV svjetlu na sobnoj temperaturi, kemijske veze se ponovno spajaju i uspješno uklanjaju površinske ogrebotine uz stopu oporavka do 90 %.

Istraživači su koristili specifičnu mješavinu molekula za samoobnavljajuće kontaktne leće Choi i Cho

Dodatno, površina je modificirana posebnim polimerom (MPC) koji sprečava nakupljanje proteina iz oka i smanjuje trenje. Time se, kažu, dugoročno čuva optička prozirnost leća i smanjuje potreba za njihovom čestom zamjenom.